A primeira rodada do Mundial de Clubes chegou ao fim nesta quarta-feira (18) com a goleada da Juventus sobre o Al Ain. 44 gols em 16 jogos, crises com o clima nos Estados Unidos e um bom desempenho dos clubes brasileiros marcaram o primeiro quarto da competição.

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense tiveram atuações dignas em suas respectivas estreias e mantiveram o Brasil invicto até o momento, com duas vitórias e duas derrotas. Enquanto isso, alguns dos temidos europeus confirmaram o favoritismo e golearam, enquanto outros deixaram a desejar. Confira com o Lance! um balanço do que aconteceu em cada grupo na jornada inicial do torneio intercontinental.

⚽ GRUPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

A Fifa escolheu abrir o Mundial com o duelo entre egípcios e estadunidenses no sábado (14). Apesar de um jogo agitado na Flórida, com direto a pênalti perdido por Trezeguet, os dois times não saíram do zero no marco inicial do torneio. Palmeiras e Porto tiveram a chance de assumir a liderança em pontos no dia seguinte e fizeram por onde, mas a dose se repetiu: gols perdidos dos dois lados, grande noite dos goleiros Weverton e Cláudio Ramos, respectivamente, e igualdade em 0 a 0 no marcador, deixando a expectativa pela vitória para a segunda rodada.

⚽ GRUPO B: Botafogo, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders

A estreia do Botafogo foi com emoção, mas cumprindo o papel de favorito. No Lumen Field, em Seattle, Jair e Igor Jesus marcaram diante do Seattle Sounders e garantiram os três pontos na chave. Cristian Roldán, no segundo tempo, descontou para os donos da casa. O resultado deixou o Glorioso na segunda colocação, atrás do PSG apenas no saldo de gols, perdendo por 4 a 1, já que os franceses de Luis Enrique golearam o Atlético de Madrid por 4 a 0 na abertura. Os dois vitoriosos da primeira jornada, inclusive, se encontram na segunda rodada, em duelo nesta quinta-feira (19).

⚽ GRUPO C: Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City

Com o encerramento das partidas do grupo C, o Bayern de Munique terminou a rodada na liderança. A equipe venceu o Auckland City por impressionantes 10 a 0, e até poderia ser alcançada em pontos, mas manteria a liderança devido ao seu saldo de gols. O Boca Juniors chegou perto de igualar o Bayern no quesito primário após estar vencendo o Benfica até a reta final, mas sofreu o empate em 2 a 2 mesmo com um a mais em campoe perdeu a chance de alcançar os alemães na pontuação.

⚽ GRUPO D: Chelsea, Espérance, Flamengo e LAFC

O Chelsea abriu o grupo no duelo com a equipe do Los Angeles FC com vitória por 2 a 0 sem muito brilho. Pedro Neto e Enzo Fernández, um em cada tempo, fizeram os gols do jogo. Apesar do grande favoritismo prévio, o Chelsea — em ritmo baixo, é verdade — levou sustos do time estadunidense, e Bouanga teve chance de igualar o placar antes do segundo gol inglês. E se o clube londrino venceu e não convenceu, o Flamengo fez grande exibição diante dos tunisianos. Além do triunfo também por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro impôs seu jogo e controlou a partida do início ao fim. Agora, o time de Filipe Luís volta as atenções para o confronto com os Blues e, a depender do desempenho das equipes na primeira rodada, vai com esperanças de conseguir bom resultado diante do favorito da chave.

⚽ GRUPO E: River Plate, Urawa Reds, Inter de Milão e Monterrey

A primeira rodada do Grupo E embolou o caminho dos possíveis rivais do Fluminense no Mundial de Clubes. Caso avance para o mata-mata, o Tricolor cruzará com um time desta chave, que teve uma vitória do River Plate sobre o Urawa Reds por 3 a 1, mas também uma grande surpresa: o tropeço da favorita Inter de Milão, que só empatou em 1 a 1 com o Monterrey.

⚽ GRUPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns

O Fluminense tinha, logo de cara, o grande desafio da chave: enfrentar o Borussia Dortmund. O Tricolor fez grande atuação diante dos alemães, pouco sofreu e teve chances de marcar, mas falhou além da conta no último terço e desperdiçou oportunidades, contentando-se com o empate sem gols. Horas depois, o Mamelodi, gigante da África do Sul, fez o seu trabalho diante dos sul-coreanos e contou com gol solitário de Iqraam Rayners para vencer por 1 a 0, assumindo a ponta da chave ao final da rodada inicial.

⚽ GRUPO G: Juventus, Al Ain, Manchester City e Wydad Casablanca

Antes do início do Mundial de Clubes, o Grupo G tinha dois amplos favoritos às duas primeiras posições na chave. Manchester City e Juventus, respectivamente, levavam ampla vantagem sobre os outros dois adversários do grupo, Wydad Casablanca e Al Ain. Após os confrontos iniciais, a Juve fez o que se esperava do City: deu espetáculo, goleou os emiradenses por 5 a 0 e dormiu na liderança à frente dos concorrentes. A equipe inglesa venceu os marroquinos por 2 a 0, mas não apresentou a superioridade que era esperada por boa parte do público que acompanhou a estreia do time inglês.

⚽ GRUPO H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg

Na quarta-feira (18), o Grupo H do Mundial de Clubes teve seus primeiros jogos. O Real Madrid, um dos favoritos à conquista intercontinental, ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal em atuação abaixo da expectativa na estreia de Xabi Alonso. Por outro lado, o RB Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1, em jogo marcado por uma longa paralisação devido ao mau tempo em Cincinnati, e assumiu a liderança da chave de maneira surpreendente, deixando os espanhóis e os sauditas para trás.

