Inter Miami, de Messi, sonha com classificação no Mundial após empate entre Palmeiras e Porto

O empate entre Palmeiras e Porto, pelo Grupo A do Mundial de Clubes, renovou as esperanças do Inter Miami-EUA e de Lionel Messi na competição. Após empatar sem gols com o Al Ahly-EGI na estreia, o time comandado por Javier Mascherano viu o cenário do grupo ficar totalmente em aberto. Agora, todas as equipes têm um ponto e chegam para a segunda rodada com chances iguais de avançar à próxima fase. A equipe norte-americana sabe que uma vitória na próxima quinta-feira (19), diante do Porto-POR, é crucial para avançar no torneio.

continua após a publicidade

Messi supera médias, se destaca e expõe fragilidade do Inter Miami no Mundial de Clubes

A preparação para o confronto contra o Porto trouxe também boas notícias para Mascherano. O lateral Jordi Alba, antigo parceiro de Messi desde os tempos de Barcelona-ESP, que estava afastado por lesão desde o fim de maio, treinou normalmente com o grupo e tem boas chances de voltar ao time titular. A possível presença de Alba reforça um setor que sofreu na primeira partida e que será bastante exigido diante dos portugueses, conhecidos pela força ofensiva pelos lados do campo.

Dentro de campo, o técnico argentino deverá manter a base que começou o jogo contra o Al Ahly. A expectativa é de uma equipe com Ustari no gol; Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen e Jordi Alba na defesa; Segovia, Busquets, Redondo e Allende no meio; e a dupla Messi e Suárez no ataque.

continua após a publicidade

O desempenho, porém, precisa ser diferente da partida de estreia diante do time egípcio. Contra o Al Ahly, em especial no primeiro tempo, o Inter Miami só não saiu atrás no placar porque o goleiro Ustari pegou um pênalti.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já na segunda etapa, com Messi mais participativo e com maior volume ofensivo, o time cresceu e chegou a criar chances para sair com a vitória. A atuação do craque argentino, mesmo sem marcar, foi um alento para a torcida, que sabe que em jogos decisivos o camisa 10 costuma fazer a diferença.

continua após a publicidade

A missão é clara: vencer o Porto para manter vivo o sonho de classificação. Mais que isso, uma vitória abriria até a possibilidade de liderar o grupo, o que evitaria um possível confronto contra o Paris Saint-Germain nas oitavas.