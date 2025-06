O RB Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1 em Ohio (EUA), pelo Mundial de Clubes. Gloukh inaugurou o marcador na etapa inicial em belo chute de fora da área; após paralisação de 1h30 devido ao mau tempo no local, Bryan González cobrou linda falta para deixar tudo igual, mas Onisiwo, de cabeça, garantiu a vitória à equipe austríaca.

continua após a publicidade

➡️ Jogo entre Pachuca e RB Salzburg foi paralisado no Mundial; entenda o motivo

➡️ ‘Weather delay’: o que é e por que pode voltar a atrasar partidas no Mundial de Clubes

Com a vitória, os comandados de Thomas Letsch assumiram a liderança do Grupo H, com três pontos, deixando Real Madrid e Al-Hilal, que empataram e foram a um cada, para trás. Já os Tuzos, com a derrota, amargam a lanterna da chave, sem pontuar até o momento.

continua após a publicidade

👀 Como foi o jogo?

A primeira oportunidade clara foi dos mexicanos, por intermédio de Rondón, que foi lançado no ataque aos 10' e soltou bomba de pé direito para defesa de Zawieschitzky. No escanteio, a blitz foi formada: Montiel pegou sobra de sua própria furada e obrigou o goleiro a defender; a sobra ficou com Palavecino, que chutou na marcação; e Rondón, na terceira bola, errou o alvo em voleio.

A resposta veio pouco mais de dez minutos depois: Baidoo foi lançado pelo lado esquerdo, ganhou de Rodríguez e serviu Nene na entrada da área, mas a finalização saiu por cima. Aos 28', em transição rápida, Gloukh recebeu de Krätzig, acelerou com liberdade pelo meio e obrigou Moreno a fazer ótima defesa. O Pachuca acordou dois minutos depois: Domínguez desarmou Krätzig, recebeu na frente e cruzou na medida para Rondón, que subiu e testou forte, mas Zawieschitzky e o travessão impediram o tento mexicano.

continua após a publicidade

O Salzburg tomou as rédeas do último terço da etapa inicial e começou a rondar a área do Pachuca, que encontrou dificuldades na saída. E de maneira justa, veio o primeiro golpe. Aos 42', Nene abriu jogada pelo meio com Sulzbacher, que ajeitou para Gloukh. O camisa 30 deixou Pedraza no chão e finalizou em um lindo arco para tirar de Moreno e abrir o marcador em Ohio. No último lance, Ratkov aproveitou saída errada dos Tuzos e lançou Baidoo, que passou pelo goleiro, mas não conseguiu finalizar e desperdiçou a chance de ampliar a vantagem.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No segundo tempo, a primeira oportunidade de perigo foi do Pachuca. Em contra-ataque, Kenedy esticou linda bola para Rondón, que perdeu a passada ao dominar, e na finalização, praticamente recuou para o arqueiro adversário. Os alertas de tempestade, porém, paralisaram não só o ímpeto dos mexicanos, mas o confronto em si aos nove minutos da etapa final.

O confronto só foi reativado cerca de 1h30 após a interrupção, e os Tuzos foram melhores. John Kennedy, que havia acabado de entrar, sofreu falta pelo lado direito. Bryan González deu indícios de cruzamento, mas finalizou direto e achou o canto de Zawieschitzky, que nada pôde fazer para evitar a igualdade no placar. A história se repetiu minutos depois, com o brasileiro arrancando e sendo parado com infração, mas Bryan isolou a nova batida.

Aos 31', o Salzburg voltou a atacar com perigo e foi recompensado pela ousadia. Bidstrup fez linda jogada individual pelo lado direito e cruzou com efeito. Onisiwo, como o camisa 9 de ofício que é, subiu mais do que a defesa e testou para baixo, como manda o figurino, tirando de Moreno para colocar os Touros em vantagem novamente. Nos minutos seguintes, o clube do México tentou de diversas maneiras uma reação, principalmente por meio de John Kennedy, mas a forte marcação austríaca não deu espaços e garantiu três pontos cruciais na estreia.

🌌 O que vem por aí?

Na segunda rodada, o Pachuca terá a difícil missão de enfrentar o Real Madrid de Xabi Alonso. O confronto está previsto para o domingo (22), às 16h (de Brasília), na Carolina do Norte. No mesmo dia, mas às 19h, o Salzburg duela com o Al-Hilal no Audi Field, em Washington.

Jogadores do RB Salzburg comemoram gol da vitória sobre o Pachuca, pelo Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Pachuca 1x2 RB Salzburg

1ª rodada - Grupo H - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio (EUA)

🕴️ Arbitragem: Mustapha Ghorbal-ALG (árbitro); Mokrane Gourari-ALG e Abbes Akram Zerhouni-ALG (auxiliares); Ibrahim Mutaz-LIB (quarto árbitro); Hamza El Fariq-MAR, Mahmoud Ashour-EGI e Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR)

🥅 Gols: Oscar Gloukh (RBS - 42' 1T); Bryan González (PAC - 11' 2T); Karim Onisiwo (RBS - 31' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Federico Pereira (PAC)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵⚪ Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Federico Pereira, Eduardo Bauermann e Bryan González; Elias Montiel (Carlos Sánchez) e Pedro Pedraza (John Kennedy); Alexei Domínguez (Avilés Hurtado), Agustín Palavecino (Santiago Homenchenko) e Kenedy (Alan Bautista); Salomón Rondón



⚪🔴 RB Salzburg (Técnico: Thomas Letsch)

Christian Zawieschitzky; Stefan Lainer, Kouakou Gadou, Jacob Rasmussen e Frans Krätzig (John Mellberg); Mads Bidstrup e Valentin Sulzbacher (Soumaïla Diabaté); Dorgeles Nene e Oscar Gloukh (Adam Daghim); Edmund Baidoo (Karim Onisiwo) e Petar Ratkov (Yorbe Vertessen)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.