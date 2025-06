Mundial: Botafogo mantém sonho após primeira rodada do Grupo B

O Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa vai para sua segunda rodada nesta quinta-feira (19) com dois grandes jogos. Às 19h (de Brasília), Seattle Sounders e Atlético de Madrid duelam em busca de recuperação na chave, enquanto às 22h, no Rose Bowl, acontecerá o tão esperado jogo entre PSG e Botafogo, dois campeões continentais. O Glorioso terá a missão de segurar a forte equipe comandada por Luis Enrique.

A estreia do Alvinegro foi com emoção, mas cumprindo o papel de favorito. No Lumen Field, em Seattle, Jair e Igor Jesus marcaram e garantiram os três pontos na chave. Cristian Roldán, no segundo tempo, descontou para os donos da casa.

O resultado deixou o Glorioso na segunda colocação, atrás do PSG apenas no saldo de gols, perdendo por 4 a 1 - os franceses golearam o Atlético de Madrid por 4 a 1 na abertura. Esse resultado, inclusive, favorece de olho na vaga nas oitavas de final. O importante é segurar o ímpeto do Paris.

Na última rodada, Atlético de Madrid e Botafogo duelam no que será, provavelmente, a definição da segunda colocação. O jogo acontecerá às 16h (de Brasília) da próxima segunda-feira (23), também no Rose Bowl.

Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Destaques da primeira rodada do Mundial de Clubes

Um dos melhores jogadores da última temporada europeia, o meia Vitinha mostrou todo seu talento e foi o maestro da goleada do Paris Saint-Germain. O camisa 17 deixou sua marca na primeira etapa, no segundo gol do time francês. Igor Jesus, referência técnica do Botafogo e a caminho do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi eleito o melhor em campo. O centroavante mostrou suas credenciais, e que pode conduzir o time carioca ao mata-mata.

Invertendo o cenário para a visão negativa, fica a péssima atuação do Atlético de Madrid. Diego Simeone viu seus comandados sucumbirem técnica e fisicamente, não conseguirem sequer assustar no ataque e ainda perdeu o zagueiro Lenglet, expulso por pênalti cometido já nos acréscimos - convertido por Lee.

O cenário para a segunda rodada indica que o Grupo B deve embolar para o terceiro jogo. Com o PSG despontando como favorito, o Botafogo torce para um empate entre Seattle e Atlético de Madrid para também jogar por uma igualdade e avançar de fase.