Abatido após a derrota do Palmeiras para o Corinthians na Neo Química Arena, Abel Ferreira concedeu curta coletiva e apontou as decisões da arbitragem como um dos principais motivos para o placar adverso no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o treinador, o confronto entre as equipes foi decidido em dois “lances no VAR”. Abel, no entanto, elogiou a atuação do rival em sua arena e pediu o apoio da torcida alviverde para o duelo de volta, no Allianz Parque.

- Não viu isso, nem viu o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas está certo: se ele não viu, não tem que marcar, isso está certo. Se o árbitro, que está a dois metros, não viu e o VAR nem sequer chamou também, está certo. O Corinthians fez o jogo que tinha que fazer. É isso que eu espero, que agora os nossos torcedores, em nossa casa, no 'Chiqueiro', nos ajudem também. A CBF tem muito trabalho a fazer naquilo que diz respeito ao VAR, porque o jogo hoje, queira a gente ou não, foi decidido por dois lances de VAR - afirmou o treinador português.

O calendário do segundo semestre, achatado devido à disputa do Mundial de Clubes, voltou a ser alvo de críticas por parte do técnico, com jogos encavalados a cada três dias. Apesar da derrota, ele afirmou que é hora de buscar soluções internas para reverter o placar adverso diante do rival.

- Olha, o que o Palmeiras precisa é continuar a trabalhar. É verdade o que disse: jogos de três em três dias, dois em dois dias, jogos às nove e meia da noite. Daqui a dois ou três dias estamos a jogar outra vez. Como te disse, vamos arranjar soluções internas - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras de Abel em nova situação adversa

Assim como na final do Paulistão, o Palmeiras terá que reverter a desvantagem de 1 a 0 no duelo de volta. Ao contrário do estadual, desta vez a equipe jogará com o apoio da torcida, embora não tenha balançado as redes nas três últimas partidas eliminatórias contra o Corinthians.

Antes da decisão, marcada para a próxima quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Vitória fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no domingo, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.