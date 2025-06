Mundial: primeira rodada do Grupo D dá esperanças ao Flamengo contra o Chelsea

A primeira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa chegou ao fim, e a disputa segue na próxima sexta-feira (20). Às 15h (de Brasília), Flamengo e Chelsea fazem o jogo mais aguardado e disputam a liderança da chave. Mais tarde, às 22h, LAFC e Espérance buscam recuperação após derrotas nas estreias.

Os Blues abriram o grupo no duelo com a equipe de Los Angeles com vitória por 2 a 0 sem muito brilho. Pedro Neto e Enzo Fernández, um em cada tempo, fizeram os gols do jogo. Apesar do grande favoritismo prévio, o Chelsea — em ritmo baixo, é verdade — levou sustos do time estadunidense, e Bouanga teve chance de igualar o placar antes do segundo gol inglês.

Se o clube londrino venceu e não convenceu, o Rubro-Negro fez grande exibição diante dos tunisianos. Além do triunfo também por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Flamengo impôs seu jogo e controlou a partida do início ao fim. Agora, o Mais Querido volta as atenções para o confronto com os Blues e, a depender do desempenho das equipes na primeira rodada, vai com esperanças de conseguir bom resultado diante do favorito da chave.

Destaques da primeira rodada do Grupo D

Os principais jogadores do Chelsea na estreia foram justamente os autores dos gols. Pedro Neto foi eleito o melhor em campo e, além de abrir o placar, foi quem mais deu trabalho à defesa do LAFC, principalmente no primeiro tempo. Por sua vez, Enzo Fernández entrou no intervalo e ajudou à equipe de Londres a controlar o meio-campo, sendo recompensado com bola na rede na reta final. Do lado do Los Angeles, Bouanga esteve abaixo e perdeu boa oportunidade, enquanto Giroud saiu do banco e pouco fez em campo.

Já o Flamengo teve grande atuação coletiva e demonstrou maturidade durante os 90 minutos. Individualmente, Luiz Araújo contribuiu com assistência e golaço e foi decisivo para a vitória rubro-negra. O gol do camisa 7, inclusive, contou com belo passe do estreante Jorginho, que comandou o meio-campo. O eleito melhor da partida, contudo, foi Arrascaeta, quem abriu o placar diante do Espérance.

O cenário para a segunda rodada indica que o duelo entre londrinos e cariocas será a decisão da liderança do Grupo D. Apesar do favoritismo estar com o Chelsea, as estreias mostraram que o Flamengo segue em grande fase e pode surpreender. No outro confronto, Espérance e LAFC lutam para se manterem vivos até a última rodada.

