O Mundial de Clubes teve início no sábado (14), e já há conclusões sobre o desempenho dos clubes europeus. Enquanto torcedores levantaram a possibilidade de algumas equipes entrarem sem compromisso devido ao fim do calendário no Velho Continente, o que se viu foi o contrário.

Os times deram indícios de levar o torneio nos Estados Unidos a sério, e os resultados se alternaram entre positivos e negativos. Por isso, o Lance! mostra para você um pouco do que aconteceu na primeira rodada da competição intercontinental.

❤️❤️ BAYERN DE MUNIQUE

Se houve um time que demonstrou levar o Mundial a sério, foi o Bayern. O time de Vincent Kompany não teve dó do Auckland City, formado por atletas semiprofissionais, e fez 10 a 0, com direito a três do jovem Musiala. Isso porque o artilheiro Harry Kane foi substituído no primeiro terço da etapa final, e não chegou a encontrar o caminho das redes.

O atropelo diante dos neozelandeses foi um recado ao restante dos competidores: a equipe alemã não parece estar para brincadeira. Ainda mais depois de uma temporada de retorno aos trilhos, já que em 2023/24 sucumbiu ao Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, mas na jornada seguinte, ergueu o troféu da Bundesliga.

❤️🤍💙 PSG E ATLÉTICO DE MADRID

As mesmas cores para os dois clubes não refletem o que se viu em campo. A análise do confronto da primeira rodada é simples: um jogou, o outro ainda não chegou na América do Norte. O Paris goleou os Colchoneros por 4 a 0, em atuação de amplo domínio, semelhante ao que se viu diante da Inter de Milão, na final da Champions.

Nem mesmo o calor diminuiu o ímpeto dos campeões europeus, que pareciam correr o campo todo com todos os atletas o tempo todo. Taticamente, a equipe foi perfeita e engoliu um Atlético modorrento, com brilho dos jovens jogadores de seu plantel. Agora, os comandados de Luis Enrique jogam diante do Botafogo nesta quinta-feira (19) sem a pressão de um bom resultado.

Os Rojiblancos de Diego Simeone são exatamente o contrário. A atuação ruim levou ao aumento da importância do duelo diante do Seattle Sounders, já que são obrigados a vencer para não se complicar na rodada final. Gallagher e Sorloth podem ser incluídos no time titular para o segundo confronto e trazer um gás novo depois do que se viu no Rose Bowl.

PSG e Atlético de Madrid se enfrentaram em estreia no Mundial de Clubes (Foto: Harry How/Getty Images via AFP)

💙🤍 PORTO

O Dragão foi o primeiro europeu a passar pela experiência de enfrentar um brasileiro no Mundial, e compreendeu as dificuldades. Diante do Palmeiras, a equipe teve chances, mas foi dominada em parte do jogo e esteve perto de ser derrotada em diversas oportunidades, contando com uma tarde/noite inspirada do goleiro Cláudio Ramos.

O alerta é grande devido à atuação. O time de Martín Anselmi demonstrou ter algumas pontas soltas no esquema, e precisa consertar alguns detalhes para enfrentar Al Ahly e Inter Miami nos próximos compromissos do Grupo A.

💙💙 CHELSEA

Talvez o maior exemplo de desfeita do Mundial tenha sido o Chelsea. O time de Enzo Maresca, diante do LAFC, demonstrou uma pitada de displicência, cometeu muitos erros, mas fez o que precisava para superar os estadunidenses por 2 a 0.

Não ironicamente, a atuação trouxe aos mais saudosistas do antigo formato uma dose do que se via nas semifinais, onde os times europeus enfrentavam campeões de outros continentes de maneira pouco séria e venciam por placares magros. Mas o alerta está ligado: o Flamengo é o próximo adversário, e a mesma tratativa dada aos donos da casa pode custar caro caso se repita diante do Rubro-Negro.

❤️❤️ BENFICA

Outro que precisou suar sangue para empatar com um clube da América do Sul foi o Benfica. Os Encarnados empataram por 2 a 2 com o Boca Juniors, saindo atrás por dois gols de desvantagem na primeira etapa, mas buscando a igualdade já na reta final, mesmo com um a menos em campo, depois da expulsão de Belotti.

A equipe de Bruno Lage esteve aquém do que se viu ao longo da temporada portuguesa, e concedeu muitos espaços na transição argentina. Para os próximos desafios, é necessário demonstrar mais atenção na recomposição, visto que, depois do Auckland, o time terá pela frente o poderoso Bayern de Munique, melhor ataque da competição até aqui.

💛🖤 BORUSSIA DORTMUND

A exemplo do Porto, a equipe aurinegra apanhou na bola de um brasileiro e só não perdeu devido à quantidade de oportunidades desperdiçadas pelos adversários. O Fluminense doutrinou o Borussia em Nova Jérsei, e mereceu ter saído com o triunfo, enquanto a equipe de Niko Kovac se viu contra as cordas e apresentou uma postura extremamente defensiva em diversos momentos do jogo.

Esperava-se um time muito mais conciso e ofensivo, mas o peso do fim da temporada se mostrou real. Os próximos compromissos tendem a ser mais tranquilos, então vitórias são esperadas frente a Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai. Ainda assim, atenção máxima com um desempenho negativo na estreia. Quem esperava domínio europeu sobre os clubes brasileiros viu, diante de Porto e Borussia, que é possível bater de frente e vencer.

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentaram em estreia no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon/FFC)

💙🖤 INTER DE MILÃO

De todos os europeus que tropeçaram, a Inter teve o melhor desempenho. O time, mesmo iniciando uma trajetória sob o comando do ex-jogador Cristian Chivu, empatou por 1 a 1 com o Monterrey de Domènec Torrent, ex-Flamengo, em placar que pouco representa o que se viu no jogo.

A displicência no último terço custou dois pontos aos Nerazzurri, que perderam diversas oportunidades de passar à frente do placar. Com uma chave completada por River Plate e Urawa Reds, a igualdade não é tão alarmante, mas fica a lição ao elenco: levar o último terço do campo a sério é obrigatório para quem quer ser campeão.

🩵🩵 MANCHESTER CITY

Diante do Wydad Casablanca, o City não teve dificuldade alguma. Com menos de 100 segundos, o marcador já estava inagurado por Phil Foden, e depois, Jérémy Doku fechou a conta. Sem sofrer, sem se esforçar. E sem Haaland. A equipe de Pep Guardiola tem caminho tranquilo, já que enfrenta o Al Ain na próxima rodada e pode garantir a qualificação ao mata-mata com um empate.

🤍🤍 REAL MADRID

Decepção. Assim pode ser resumida a estreia do Real no Mundial de Clubes. Frente ao qualificado Al-Hilal, Xabi Alonso iniciou sua trajetória com os Merengues com um empate por 1 a 1 em Miami, além de uma atuação sem brilho algum.

O basco precisou utilizar alguns jogadores da base, como Gonzalo García e Víctor Muñoz, devido aos diversos desfalques, além das estreias de Huijsen e Alexander-Arnold. O primeiro canterano citado, inclusive, anotou o gol e se mostrou uma escolha acertada. Mas o ritmo do time se mostrou escasso, e nomes como Vini Jr, Rodrygo e Bellingham, dos quais se esperava uma atuação positiva, se mantiveram ocultos no confronto. A análise talvez fosse diferente se Valverde tivesse convertido um pênalti nos acréscimos da segunda etapa, mas quando a fase não é boa, a bola não entra. O futebol é assim.

❤️🤍 RB SALZBURG

Na responsabilidade de brigar por vaga no grupo do Real, os Touros fizeram um jogo digno diante do Pachuca. O confronto ficou marcado por uma paralisação de 1h30 devido ao mau tempo, mas nem mesmo os fortes ventos e a tempestade em Ohio impediram o triunfo austríaco por 2 a 1 sobre os mexicanos.

A atuação não foi nada brilhante, e em determinados momentos, os Tuzos estiveram mais perto do gol. Porém, quando o Salzburg atacou, levou perigo e converteu as melhores oportunidades. E para brigar por avanço em um grupo assim, é crucial vencer, independente da forma. O Real não o fez. O Al-Hilal não o fez. O Red Bull fez, e não à toa, lidera a chave.

🤍🖤 JUVENTUS

A Velha Senhora fechou a primeira rodada dos europeus no Mundial de Clubes de maneira muito tranquila. Sem tomar conhecimento do Al Ain (EAU), o time de Igor Tudor aplicou 5 a 0 e assumiu a liderança do Grupo G pelo saldo de gols ser superior ao do City. Da mesma maneira, há indícios de qualificação à próxima fase, mas acima disso, acerto da diretoria em manter o comandante e estender seu contrato para além do torneio. É um time leve e muito qualificado. E que pode surpreender.

