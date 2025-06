Lateral do Botafogo, Vitinho pede apoio da torcida contra o PSG: ‘Vamos juntos’

O momento é de expectativa total para o confronto entre Botafogo e Paris Saint-Germain, atuais campeões da Libertadores e da Champions League, na próxima quinta-feira (19), às 22 horas (horário de Brasília), no mítico estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, pelo grupo B do Mundial de Clubes da Fifa.

Após o reconhecimento do gramado da partida, houve uma espécie de zona mista. Vitinho, lateral do Botafogo, foi um dos atletas a falar com a imprensa. O camisa 2 comentou a respeito da missão difícil que é enfrentar o PSG, mas afirma acreditar na força do Botafogo para conseguir uma vitória sobre os europeus, o que não ocorre desde 2012.

— Temos consciência do nível do Paris Saint-Germain, o quanto são bons individualmente e como um grupo, mas também sabemos da qualidade do nosso time. O que precisamos fazer dentro de campo, no sentido de tentar impor nosso ritmo à partida. Espero que a gente consiga fazer isso e o Botafogo saia vitorioso — disse.

Perguntado se gostaria de mandar um recado à torcida do Botafogo, o lateral foi objetivo.

— Torcedor, apoiem a gente. Mesmo longe, sabemos que estão torcendo por nós. Vamos juntos amanhã. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e vamos longe na competição — concluiu.

