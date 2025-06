Antes do início do Mundial de Clubes, o Grupo G tinha dois amplos favoritos às duas primeiras posições na chave. Manchester City e Juventus, respectivamente, levavam ampla vantagem sobre os outros dois adversários do grupo, Wydad Casablanca e Al Ain. Após os confrontos iniciais, a Juve fez o que se esperava do City: deu espetáculo, goleou e dormiu na liderança à frente dos concorrentes. A equipe inglesa venceu, mas não apresentou a superioridade que era esperada por boa parte do público que acompanhou a estreia do time inglês.

Manchester City vence, mas não dá espetáculo

O Manchester City chegou ao Mundial de Clubes com altas expectativas, já que viveu uma temporada ruim, sem conquistas nas grandes competições que disputou, e com a promessa de buscar o título da Copa do Mundo de Clubes organizada pela Fifa. O time inglês fez o dever de casa na estreia e conseguiu os três pontos diante do Wydad Casablanca.

Phil Foden comemora com companheiros o gol marcado contra o Wydad Casablanca, na estreia do Mundial (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Apesar da vitória, a equipe de Pep Guardiola não apresentou a superioridade que era esperada às vésperas do jogo. O treinador montou o time para estreia sem força máxima e utilizou atletas que são reservas em seu plantel. Ainda assim, a expectativa era de que o amplo domínio dos ingleses fosse mantido sem grandes dificuldades.

A vitória do City por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, que teve gols de Phil Foden e de Jérémy Doku, contou com vários momentos de superioridade do time inglês, mas também apresentou ocasiões de perigo para o gigante de Manchester. O Wydad chegou muito perto de balançar as redes do goleiro Ederson na estreia e causou bastante desconforto ao setor defensivo de Pep Guardiola.

Juventus em grande forma

Francisco Conceição e Kolo Muani comemoram em Al Ain 0 x 5 Juventus (Photo by Roberto Schmidt / AFP)

Se o Manchester City ficou abaixo das expectativas na estreia, a Juventus mostrou que pode encantar no Mundial de Clubes. Enfrentando o Al Ain, dos Emirados Árabes, a Juve goleou e fez o que alguns times da Europa não conseguiram fazer diante de adversários com menos poderio e estrutura financeira.

No Audi Field, a Velha Senhora só não liderou o placar por nove minutos, já que marcou o primeiro gol da partida aos 10 da primeira etapa. Kolo Muani e Francisco Conceição, com dois gols cada, foram os grandes destaques da equipe comandada por Igor Tudor.

No primeiro tempo, a Juventus balançou as redes quatro vezes em um intervalo de 38 minutos e atacou o Al Ain com bastante intensidade em busca de construir um placar ainda maior. O time mostrou bastante versatilidade no ataque e muita segurança na defesa, revelando que o duelo com o Manchester City, que deve definir o líder do Grupo G, poderá ser mais equilibrado do que se imaginava.

Como ficou a situação do grupo após a primeira rodada?

Com a goleada, a Juventus assumiu a liderança do Grupo G pelo saldo de gols, primeiro critério desempate do momento no torneio. O time italiano tem três gols a mais que o Manchester City, que empata com o time italiano em pontos.

Time titular da Juventus no duelo com o Al Ain (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images via AFP)

Entre os derrotados, o cenário é parecido. O Wydad Casablanca e o Al Ain não pontuaram, mas o time marroquino tem um saldo de −2, enquanto o clube dos Emirados Árabes tem saldo de −5.

Na próxima rodada, Juventus e Manchester City podem garantir suas classificações para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O time italiano encara o Wydad Casablanca, enquanto o inglês encara o Al Ain. Se vencerem, os dois europeus do Grupo G chegam à última rodada para definir quem fica com a liderança da chave.