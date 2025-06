Com o término do duelo entre Benfica e Boca Juniors, a primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes chega ao fim. Desta forma, a primeira rodada, que conteve muitas emoções, goleadas, cartões e grandes jogos, é finalizada. Confira como ficou o panorama do Grupo após os jogos.

Com o encerramento das partidas, o Bayern de Munique termina a rodada na liderança. A equipe, que venceu o Auckland City por impressionantes 10 a 0, poderia ser alcançada em pontos, mas manteria a liderança devido ao seu saldo de gols. O Boca Juniors chegou perto de igualar o Bayern, após estar vencendo o Benfica até a reta final, mas sofreu o empate e perdeu a chance de alcançar os alemães na pontuação.

Assim, a primeira rodada do Grupo C termina com o Bayern na liderança isolada, com 3 pontos e um saldo de dez gols. O Benfica ocupa a segunda posição, seguido pelo Boca Juniors, que, apesar do empate, fica atrás no critério de desempate por cartões vermelhos. O Auckland City fecha a tabela, sem pontos e com um saldo negativo de menos dez.

Benfica e Boca Juniors travam batalha intensa

No primeiro tempo, o Benfica começou melhor, mas o Boca Juniors soube aproveitar as oportunidades. Aos 20 minutos, Merentiel abriu o placar para os argentinos e, sete minutos depois, Battaglia fez o segundo gol. No entanto, o Benfica reagiu ainda no primeiro tempo, com Di María convertendo um pênalti cometido por Carlos Palacios.

Velasco e Renato Sanches é conflito no jogo entre Benfica e Boca Juniors (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

No segundo tempo, o Boca Juniors adotou uma postura mais defensiva. Após se complicar com a expulsão de Belotti, o Benfica pressionou e, após escanteio, Otamendi empatou a partida. O gol teve um sabor especial para o zagueiro, torcedor do River Plate, maior rival do Boca. Nos minutos finais, Figal foi expulso, complicando ainda mais a situação para os argentinos.

Bayern passa rolo compressor no Auckland City

O Bayern de Munique estreou no Mundial de Clubes com uma goleada histórica de 10 a 0 sobre o Auckland City. A partida começou com um gol de Coman, logo nos primeiros minutos, após cruzamento de Kimmich. O time bávaro continuou dominando, com Coman e Boey ampliando a vantagem, antes de Olise marcar duas vezes e fornecer assistência para Thomas Müller, que fechou o primeiro tempo com um impressionante 6 a 0.

Equipe do Bayern de Munique na vitória de 10 a 0 contra o Auckland City (Foto: Paul Ellis/AFP)

No segundo tempo, o Bayern seguiu pressionando e ampliou o placar. Musiala brilhou ao marcar três gols, sendo um de pênalti e outro após um erro do goleiro Tracey. Aos 44 minutos, Müller finalizou o último gol da partida, completando a goleada histórica de 10 a 0, em uma exibição dominante da equipe alemã.

