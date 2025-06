Possíveis rivais do Fluminense no Mundial: veja a situação do Grupo E

A primeira rodada do Grupo E embolou o caminho dos possíveis rivais do Fluminense no Mundial de Clubes. Caso avance para o mata-mata, o Tricolor cruzará com um time desta chave, que teve uma vitória do River Plate sobre o Urawa Reds por 3 a 1, mas também uma grande surpresa: o tropeço da favorita Inter de Milão, que só empatou em 1 a 1 com o Monterrey.

continua após a publicidade

➡️ Confira o simulador do Mundial de Clubes do Lance!

River Plate vence, mas com baixa importante

O River Plate cumpriu o favoritismo na estreia contra o Urawa Reds. Com amplo domínio do jogo, o time de Marcelo Gallardo venceu por 3 a 1, com gols de Facundo Colidio, Sebastián Driussi e Maximiliano Meza, todos de cabeça, explorando a fragilidade da defesa japonesa. A equipe levou um susto no segundo tempo em um pênalti cometido pelo campeão mundial Marcos Acuña, lance que resultou no gol do time japonês e incendiou a partida. Apesar da falha, o próprio Acuña foi crucial para o resultado, com duas assistências, e o River logo retomou o controle do jogo.

A má notícia para o time argentino é a lesão do atacante Sebastián Driussi. Ele se machucou no lance de seu gol e, segundo o jornal argentino "Olé", está fora do Mundial de Clubes com uma entorse grave no tornozelo. Para seu lugar entrou o conhecido Miguel Borja, que não teve boa atuação.

continua após a publicidade

Momento do gol e da lesão de Driussi (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A equipe do Urawa Red teve uma atuação apenas discreta. O time japonês apostou em sua principal arma, os contra-ataques, e assustou em alguns momentos, mas sem levar perigo real ao gol de Armani. Os brasileiros Matheus Sávio e Danilo Boza não tiveram uma grande partida, e a impressão que fica é que a equipe provavelmente será batida nos próximos dois confrontos, contra Monterrey e Inter de Milão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Surpresa no Grupo E: Inter de Milão só empata

No outro jogo da chave, a grande decepção da rodada. A Inter de Milão, que vinha de uma derrota dura na final da Champions League e buscava recuperar a confiança, era a grande favorita contra o Monterrey, mas não passou de um empate em 1 a 1. Em uma partida que marcou a estreia do técnico Cristian Chivu, os italianos viram o zagueiro Sergio Ramos abrir o placar de cabeça para o time mexicano aos 25 minutos. O empate veio aos 42, com Lautaro Martínez. Mesmo com a pressão no segundo tempo, a Inter não conseguiu a virada e quase sofreu o segundo gol no fim.

A partida também marcou a estreia de Domènec Torrent no comando do Monterrey. O treinador, conhecido no Brasil por sua passagem pelo Flamengo e por ter sido auxiliar de Pep Guardiola por anos, comandou a equipe em uma boa atuação e somou um ponto importante contra a Inter de Milão, que teve uma atuação abaixo do esperado.

➡️No Rose Bowl, Sergio Ramos e Lautaro Martínez personificaram o jogo

Como fica o grupo dos possíveis rivais do Fluminense?

Com os resultados, o River Plate lidera o Grupo E com 3 pontos. Inter de Milão e Monterrey vêm na sequência com 1 ponto cada, e o Urawa Reds é o lanterna com 0.

A próxima rodada, no sábado (21), pode começar a definir o futuro da chave. A Inter de Milão encara o Urawa Red e é favorita. Já o confronto entre River Plate e Monterrey é tratado como uma final antecipada, pois uma vitória pode garantir a classificação dos argentinos para o mata-mata, onde podem encontrar o Fluminense.