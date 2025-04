Mesmo sem ter vaga, o Barcelona desistiu de disputar o Mundial de Clubes da Fifa. O clube catalão cogitou fazer um pedido à Fifa em caso de título na Champions League. A possibilidade foi encarada como positiva por Joan Laporta, presidente do Barça, mas foi abandonada pelas complicações que envolveriam o caso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogadores do Barcelona na partida contra o Borussia Dortmund na Champions League (Foto: Reprodução/Barcelona)

O Barcelona mirava a vaga do León, que foi excluído da competição. Segundo o jornal AS, a brecha enxergada pelo clube da Espanha existiu pela indefinição da Fifa sobre os critérios para definir qual time herdará a vaga do León.

continua após a publicidade

Mundial de Clubes: time da Costa Rica busca vaga no grupo do Flamengo

No entanto, diversas dificuldades foram vislumbradas pelo Barcelona, que desistiu da ideia de pleitear a classificação para o Mundial. Em primeiro lugar, as vagas destinadas a clubes da Europa já estão preenchidas com os últimos quatro campeões da Champions League e outras oito equipes classificadas via ranking da Fifa.

Você sabe qual é o elenco mais valioso do Mundial de Clubes? Confira o ranking

Outro problema para o Barça está na quebra de acordos. O clube realizará dois amistosos de pré-temporada na Ásia no fim de julho. Os adversários devem ser o FC Seoul e o Jeonbuk Hyundai Motors Football Club ou o Suwon Samsung Bluewings em jogos que acontecerão na Coreia do Sul e no Japão.

continua após a publicidade

Uma eventual participação no Mundial de clubes também poderia atrapalhar o planejamento da equipe para os amistosos na Ásia. Caso o Barcelona avançasse até a final da competição da Fifa, disputaria a última partida do torneio no dia 13 de julho. Dessa forma, o elenco praticamente não teria férias entre as temporadas 2024/25 e 2025/26.

Raphinha comemora com companheiros gol marcado pelo Barcelona sobre o Dortmund, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

O Barcelona pode garantir uma vaga no Mundial de Clubes de 2029 se conquistar a Champions League. O clube catalão tem uma das melhores campanhas na atual edição da competição e é apontado como um dos favoritos ao título.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)