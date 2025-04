A batalha por uma vaga no Mundial de Clubes de 2025 segue em curso. Na manhã desta sexta-feira (04), o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) registrou dois recursos individuais dos clubes mexicanos contra a Fifa. As ações foram apresentadas na quarta-feira (02).

Os recursos foram interpostos pelos clubes mexicanos por conta da decisão da entidade de excluir o León da competição. A medida foi tomada em março, após o Comitê de Apelação da Fifa decidir que as equipes mexicanas violaram o Artigo 10 do regulamento do Mundial de Clubes de 2025, que dispõe sobre a multipropriedade de clubes.

Jogadores do León participam de coletiva sobre exclusão do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/X)

Pachuca e León buscam anular a decisão do Comitê e confirmar que as duas instituições cumprem os requisitos de maneira integral para a participação no Mundial de Clubes.

Além dos recursos confirmados pelo TAS nesta sexta-feira, o León tem mais uma apelação, que contesta a decisão do Secretário Geral da Fifa de excluir o clube mexicano do Mundial. O recurso adicional tem objetivo de reintegrar o León à competição.

León fora do Mundial

O León, integrante do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, foi excluído da competição por uma decisão do Secretário Geral da Fifa. No dia 21 de março, Mattias Grafstrom confirmou a remoção do clube mexicano da Copa do Mundo de Clubes após a Liga Deportiva Alajuelense, da Costa Rica, apresentar um recurso contra a participação de León e Pachuca no Mundial.

Jogadores da Alajuelense comemoram título da Copa Centro-Americana da Concacaf de 2023 (Foto: Reprodução /Instagram)

O clube costa-riquenho entende que a possível violação do Regulamento da Fifa prevê a exclusão de um dos clubes mexicanos. A Alajuelense alega que deve ocupar a vaga de uma das equipes mexicanas classificadas previamente para o Mundial por dois motivos diferentes.

A Fifa veta a participação de mais de dois clubes de um mesmo país na competição, algo que só pode ocorrer caso as equipes conquistem títulos continentais de maneira consecutiva. Os quatro clubes brasileiros classificados são os últimos campeões da Libertadores e asseguraram suas vagas no Mundial por este motivo.

A Alajuelense também argumenta que deve herdar a vaga do León pelo ranking de clubes da Fifa. O time da Costa Rica ocupa a 15ª posição atualmente, mas é a primeira equipe que atende às regras de não exceder o número de participantes de um mesmo país no torneio, já que os 14 colocados à sua frente são do México ou dos Estados Unidos.

A ação do clube costa-riquenho será julgada no dia 23 de abril pelo TAS. Os recursos de León e Pachuca serão analisados e julgados no dia 5 de maio. Caso a Alajuelense tenha uma decisão favorável e conquiste uma vaga no Mundial de Clubes, substituirá o León no Grupo D e enfrentará o Flamengo na competição.