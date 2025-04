Com o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA se aproximando, o Lance! analisou os valores de mercado dos jogadores das equipes confirmadas na competição. Utilizando dados atualizados do Transfermarkt, foi possível identificar quem são os atletas dos clubes brasileiros mais valiosos da competição.

Palmeiras tem jogador mais valioso entre os clubes brasileiros

Entre os clubes brasileiros, o Palmeiras conta com o jogador de maior valor de mercado entre os representantes nacionais no Mundial. O atacante Estêvão aparece como o primeiro brasileiro na lista geral, ocupando a 34ª posição, com valor estimado em 55 milhões de euros.

Estêvão comemora gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Dos dez jogadores mais valiosos de clubes brasileiros no Mundial de Clubes, quatro são do Palmeiras: Estêvão, Vitor Roque, Paulinho e Raphael Veiga. O Flamengo também conta com quatro nomes na lista: Gerson, Pedro, Nico de La Cruz e Wesley. Fluminense e Botafogo completam a relação com um representante cada — John Arias e Igor Jesus, respectivamente.

Confira o Top 10 de jogadores mais valiosos dos clubes brasileiros

Estêvão – Palmeiras (55 mi. €)

Gerson – Flamengo (27 mi. €)

Pedro – Flamengo (23 mi. €)

Vitor Roque – Palmeiras (20 mi. €)

Nico de La Cruz – Flamengo (18 mi. €)

Paulinho – Palmeiras (17 mi. €)

Raphael Veiga – Palmeiras (17 mi. €)

John Arias – Fluminense (16 mi. €)

Igor Jesus – Botafogo (15 mi. €)

Wesley – Flamengo (15 mi. €)

O meia Gerson é o capitão do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira os jogos dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes

Palmeiras

🌏 Palmeiras (BRA) x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Palmeiras (BRA) x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Miami

Botafogo

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

Flamengo

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

Fluminense

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Fluminense (BRA) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami