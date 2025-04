Jogador do Barcelona revela sentimento após classificação na Champions: ‘Decepcionado’

Lateral-direito do Barcelona, Koundé detonou a atuação do clube catalão após a derrota por 3 a 1 para o Dortmund, na Champions League. O francês não poupou críticas apesar da classificação às semifinais da competição.

- Faltou tudo o que fizemos bem na ida: agressividade, pressão, concentração, vencer duelos fechar as linhas de passe... Foi uma partida ruim. Estou decepcionado, pois sei que a equipe pode fazer muito mais e já demonstramos isso na temporada.

Apesar das críticas, Koundé não escondeu a empolgação com a classificação às semifinais da Champions League. O jogador sonha com a conquista do título pela primeira vez em sua carreira, mas prega cautela na sequência.

- Sonhamos em vencer a Champions, embora falte mais um passo na semifinal. Mas é para estarmos felizes e orgulhosos do trabalho que fazemos desde o início da temporada. Estamos (vivos) em todas as competições.

Neste momento, o Barcelona aguarda a definição do confronto entre Inter de Milão e Barcelona para conhecer seu adversário na semifinal da Champions. Os duelos serão realizados entre o fim de abril e início de maio em jogos de ida e volta.

Números de Dortmund x Barcelona na Champions League

Embora tenha tido uma posse de bola (54%) acima do Dortmund, o Barcelona sofreu defensivamente na partida de volta das quartas de final da Champions. O clube alemão finalizou 18 vezes, sendo 11 na direção da meta, além de ter tido dois gols bem anulados por impedimento.