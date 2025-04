Wilton Pereira Sampaio (GO) e Ramon Abatti Abel (SC) serão os árbitros brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho nos Estados Unidos. A informação foi divulgada por Salvio Spinola, ex-árbitro e comentarista da Record.

O Estadão também publicou uma lista com 35 árbitros de campo selecionados pela entidade para a competição, que terá 63 partidas. Segundo o veículo, o torneio também terá 24 árbitros de vídeo, sem nenhum brasileiro(a) no quadro.

Pierlugi Collina apresenta seminário para árbitros da Fifa (Foto: Fifa/divulgação)

Em caso de confirmação oficial, a dupla brasileira será parte de um teste da Fifa. Os árbitros do Mundial farão uso de câmeras corporais nas partidas do torneio. A medida foi autorizada pelo International Football Association Board (IFAB) em 1º de março de 2025.

Wilton Pereira Sampaio já esteve em duas competições organizadas pela Fifa. O árbitro da federação goiana apitou uma partida do Mundial de Clubes de 2018 e quatro jogos da Copa do Mundo de 2022, tendo como confronto mais importante a vitória da França sobre a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final.

Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

Ramon Abatti Abel estará em sua primeira competição do futebol profissional organizada pela Fifa. Em 2023 o árbitro de 35 anos apitou quatro partidas do Mundial Sub-20 que foi disputado na Argentina.

Polêmicas da arbitragem no fim de semana

Os dois árbitros brasileiros selecionados pela Fifa para o Mundial atuaram no final de semana em partidas do Brasileirão. Ramon Abatti Abel foi o árbitro da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio. A grande polêmica da partida aconteceu em um lance de possível pênalti para o Tricolor Gaúcho cometido por Gerson. Ramon interpretou que o toque da bola no braço do meia não foi faltoso.

Ramon Abatti Abel vai representar arbitragem brasileira no Mundial de Clubes (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Wilton Pereira Sampaio também foi o árbitro em um jogo envolvendo um clube carioca no Brasileirão. O goiano apitou na vitória do Vasco sobre o Sport por 3 a 1 em São Januário. Os visitantes reclamaram bastante da atuação de Wilton por entenderem que o segundo gol do Vasco foi irregular por falta de Vegetti. O árbitro revisou o lance no monitor de vídeo e manteve a marcação de campo.

Além disso, a equipe pernambucana também ficou na bronca por um possível pênalti não marcado cometido por João Victor. Wilton interpretou que o toque de mão do zagueiro não foi faltoso.