Quanto vale Raphinha? Veja evolução do valor do atacante do Barcelona

O brasileiro Raphinha vive seu melhor momento desde que chegou ao Barcelona. Titular absoluto e protagonista nas últimas partidas da equipe catalã, o atacante é um dos destaques da equipe classificada às semifinais da Champions League 2024/25, após a vitória no agregado sobre o Borussia Dortmund.



O bom desempenho nas competições nacionais e internacionais fez o valor de mercado do jogador disparar. Aos 28 anos, Raphinha é avaliado em 80 milhões de euros (R$ 528 milhões) pelo site Transfermarkt, ocupando o posto de um dos atletas mais valiosos do futebol europeu na atualidade.

💰 Valorização meteórica

Raphinha iniciou sua trajetória no futebol europeu no Vitória de Guimarães, de Portugal, com valor estimado em apenas 1 milhão de euros. Desde então, sua evolução foi constante, impulsionada por boas atuações, transferências estratégicas e convocações para a seleção brasileira.

📈 Veja a evolução do valor de mercado de Raphinha:

2016 (Vitória de Guimarães): €1 milhão

2017 (Vitória de Guimarães): €4 milhões

2018 (Vitória de Guimarães): €6,5 milhões

2019 (Rennes): €17 milhões

2020 (Leeds United): €18 milhões

2021 (Leeds United): €40 milhões

2022 (Barcelona): €50 milhões

2023 (Barcelona): €50 milhões

2024 (Barcelona): €80 milhões

Desde que chegou ao Barça, em julho de 2022, por €58 milhões, Raphinha passou por altos e baixos, mas se firmou como protagonista após a chegada de Hansi Flick. No mesmo período, o brasileiro também se tornou nome recorrente nas convocações da Seleção Brasileira.

📈 O que explica a valorização?

Diversos fatores contribuíram para o aumento expressivo do valor de mercado de Raphinha:

🔹 Desempenho em alto nível em ligas competitivas como a Premier League e La Liga

🔹 Transferências de impacto, com destaque para o negócio com o Barcelona

🔹 Protagonismo em jogos decisivos, como na Champions League 2024/25

🔹 Presença frequente na Seleção Brasileira

🔹 Títulos e campanhas de destaque com o clube catalão

