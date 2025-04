O Lance! dá prosseguimento à cobertura do Mundial de Clubes 2025. A dois meses do início da competição, os futuros adversários de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense vivem momentos diferentes em seus calendários e competições. Alguns estão na reta final de temporada e brigam por títulos, enquanto outros caminham para um encerramento com pouco brilho. No caminho oposto, há equipes que iniciaram seus ciclos recentemente e que chegarão aos Estados Unidos com menos desgaste que os clubes brasileiros.

Por isso, preparamos um material especial com um pequeno resumo das fases dos rivais dos clubes brasileiros em suas temporadas para você ficar mais bem informado sobre quem seu time de coração vai enfrentar a partir do dia 14 de junho.

Grupo A: Palmeiras

Inter Miami

O Inter Miami de Messi, Suárez e companhia vai muito bem. Ainda no início da Major League Soccer (MLS), a equipe estrelada tem figurado nas primeiras posições da Conferência Leste. O time norte-americano também se classificou para a semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf com grande desempenho de Lionel Messi, que marcou dois gols na partida contra o LAFC.

Messi e Luis Suárez comemorando gol pelo Inter Miami (Foto: Reprodução/Inter Miami)

Porto

Na primeira semana de abril, o Porto foi goleado pelo Benfica no clássico pelo Campeonato Português jogando em casa. Com a derrota por 4 a 1, o time viu a diferença para os líderes da única competição que disputa até o Mundial aumentar ainda mais. No momento, a equipe ocupa a quarta colocação e está a dez pontos do líder Sporting.

O Porto foi eliminado da Liga Europa ainda nos playoffs pela Roma e saiu da Copa de Portugal na quarta rodada.

Al Ahly

O Al-Ahly vive uma boa fase e busca a classificação para a final da Champions da África e pode ser um dos primeiros times a garantir uma vaga no Mundial de Clubes de 2029. O clube egípcio vai encarar o Mamelodi Sundowns, rival do Fluminense no Mundial, na semifinal da competição africana.

No campeonato nacional, se classificou para a fase de mata-mata em busca do quadragésimo quinto título, apesar da boa fase, teve um início ruim na Copa do Egito perdendo os dois primeiros jogos da fase de grupos

Grupo B: Botafogo

PSG

Considerado por muitos o grupo da morte do Mundial. Botafogo vai ter uma tarefa árdua tarefa ao enfrentar o PSG que vive uma grande fase. Na Champions League está nas quartas de final. No campeonato francês time foi campeão invicto com seis rodadas de antecedência. O grande destaque é o atacante francês Ousmane Dembélé que já marcou 32 gols nessa temporada.

Atlético de Madrid

Já o Atlético de Madrid foi eliminado nas oitavas de final para o Real Madrid nos pênaltis. As equipes fizeram um confronto equilibrado, mas no fim a equipe espanhola avançou. No campeonato nacional ele aparece como terceira força, ficando atrás de Barcelona e Real Madrid. O destaque do time é a dupla formada pelo francês Antoine Griezmann e pelo argentino Julián Alvarez, que juntos tem 53 participações em gol na atual temporada.

Julián Álvarez é celebrado por companheiros de Atlético de Madrid após marcar diante do Real Valladolid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Seattle Sounders

O Seattle Sounders completa o grupo do Botafogo no Mundial de Clubes e terá a vantagem de atuar em casa, com todos os jogos da primeira fase marcados para o Seattle Field. Na Concachampions, a equipe norte-americana foi eliminada nas oitavas de final pelo Cruz Azul, do México. Já na MLS, o time enfrenta dificuldades e ocupa apenas a 12ª posição na Conferência Oeste, fora da zona de classificação para os playoffs. Um dos destaques da equipe é o meia João Paulo, velho conhecido da torcida alvinegra. Ele atuou pelo Botafogo entre 2017 e 2020, com mais de 100 jogos pelo clube. Desde então, defende o Seattle Sounders, onde já ultrapassou a marca de 140 partidas. Fica o alerta: olho na "lei do ex".

Grupo D: Flamengo

Chelsea

O Chelsea segue na Conference League, a sua esperança de título na temporada. Os Blues buscam a vaga na final, que será disputada no fim de maio na Polônia.

O time comandado por Enzo Maresca acumulou eliminações precoces nas copas domésticas, mas continua na briga por uma vaga no G4 da Premier League para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.

Cole Palmer comemora gol do Chelsea sobre o Tottenham, pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Espérance

O Espérance, da Tunísia, foi eliminado nas quartas de final da Champions da África pelo Mamelodi Sundowns. A equipe do camisa 10 brasileiro Yan Sasse lidera a briga pelo título do campeonato tunisiano na parte final da competição.

*O León do México, foi excluído do Mundial pela Fifa. O clube mexicano recorreu da decisão e ainda pode voltar ao grupo do Flamengo.

Grupo F: Fluminense

Borussia Dortmund

Começando pelo Borussia Dortmund, que promete ser o maior desafio do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes. O time alemão está nas quartas de final da Champions League, mas faz uma campanha modesta no Campeonato Alemão, ocupando apenas a 8ª colocação — um desempenho abaixo das expectativas para o clube.

Entre os destaques individuais, o principal nome é o atacante Guirassy, artilheiro da equipe com 25 gols na temporada. Recentemente, o capitão Emre Can comentou em entrevista que ainda não conhece muito bem o Fluminense, mas sabe que o time joga um futebol físico e já ouviu falar de um ou dois jogadores.

Ulsan HD

Na segunda rodada do grupo, o Fluminense terá pela frente o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. A equipe ocupa atualmente a 3ª colocação no campeonato nacional. Em 2025, o desempenho tem sido abaixo do esperado: são 16 partidas disputadas, com 9 derrotas, 2 empates e apenas 5 vitórias. O elenco conta com dois brasileiros: o centroavante Yago Cariello, que iniciou sua carreira profissional em Portugal, e o atacante Erick Farias, ex-Vasco, onde atuou na temporada de 2022.

Mamelodi Sundowns

Fechando o grupo do Fluminense, está o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Assim como o Al Ahly, rival do Palmeiras, a equipe sul-africana pode garantir antecipadamente uma vaga no próximo Mundial de Clubes, caso conquiste a atual edição da Liga dos Campeões da África. O time está na semifinal da competição continental e enfrenta justamente o Al Ahly, adversário do Palmeiras no Mundial.

No campeonato nacional, o Mamelodi — conhecido como "The Brazilians" por conta do uniforme amarelo e verde — lidera com folga a tabela, com 12 pontos a frente do segundo colocado. O elenco conta com um rosto familiar: o atacante Arthur Sales, formado nas categorias de base do Vasco e acostumado a enfrentar o Fluminense nos tempos de base. Ele atua ao lado de Lucas Ribeiro, camisa 10 e artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols marcados.