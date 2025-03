Mundial de Clubes: Fifa exclui equipe do México que estava no grupo do Flamengo

O León, do México, usou as redes sociais para confirmar que está fora do Mundial de Clubes da Fifa após receber um comunicado da Fifa. A notícia afeta diretamente o Flamengo, que também está no grupo D da competição ao lado de Chelsea e Espérance de Tunis.

A decisão da entidade máxima do futebol foi tomada com base em uma regra que determina que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição".

O Grupo Pachuca, liderado pelo empresário Jesús Martínez Patiño, controla diversos clubes de futebol ao redor do mundo. Recentemente, o presidente do grupo se reuniu com representantes da Fifa para explicar que as equipes são geridas de maneira independente, mas não obteve sucesso em reverter a decisão.

- Estamos inconformados com a decisão (exclusão no Mundial) e apelaremos até a última instância e no tribunal desportivo mais alto. Temos todas as evidências e documentações que comprovam nossa independência administrativa e desportiva - disse o Grupo Pachuca.

Além das equipes mais conhecidas, como Pachuca e León, ambos do México, o Grupo Pachuca também administra o Mineros de Zacatecas e os Coyotes de Tlaxcala, também do futebol mexicano. No cenário internacional, o grupo tem presença na Argentina, com o Talleres, e no Chile, com o Everton.

Veja abaixo a nota da Fifa sobre a exclusão do León:

"Após o processo disciplinar aberto contra o CF Pachuca e o Club León, o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encaminhar o caso diretamente ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com o artigo 56, parágrafo 3 do Código Disciplinar da FIFA.

Após avaliar todas as evidências arquivadas, o presidente do Comitê de Apelações da FIFA decidiu que o CF Pachuca e o Club León não cumpriram os critérios de propriedade multiclube definidos no artigo 10, parágrafo 1, do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ .

De acordo com o artigo 10, parágrafo 4º do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ , a FIFA determinou que o Club León será removido da competição, e o clube a ser admitido como substituto será anunciado oportunamente".