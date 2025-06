NOVA JERSEY (EUA) — Chegou o grande dia. O Fluminense estreia no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O Tricolor volta a disputar uma competição internacional envolvendo clubes europeus. Na última participação, enfrentou o Manchester City na final do Mundial, em 22 de dezembro de 2023, em Jidá, na Arábia Saudita, e foi derrotado por 4 a 0. Agora, com Renato Gaúcho no comando e Thiago Silva na zaga, busca escrever uma nova história.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Fluminense:

00:00: Fluminense x Borussia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Saiba onde assistir e todas as informações do jogo entre Fluminense e Borussia Dortmund, válido pela primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa, clicando aqui.

continua após a publicidade

04:40: Belle, esposa de Thiago Silva, se emociona com trajetória ao lado do zagueiro do Fluminense

Esposa de Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, Belle Silva abriu o coração em entrevista ao Lance!. A empresária se emocionou ao abordar a vida ao lado do zagueiro do Fluminense e desabafou sobre opiniões de outras pessoas sobre ela. Leia a matéria completa aqui.

Thiago Silva deve ser titular no confronto (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

05h40: Fluminense x Borussia: Felipe Melo faz discurso inflamado para torcida em Nova York

Na noite desta segunda-feira (16), Felipe Melo fez um discurso inflamado para a torcida do Fluminense. O comentarista da Globo marcou presença em um evento realizado em um barco, que passeava por vários pontos turísticos de Nova York (EUA). Leia a matéria completa aqui.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados do Mundial de Clubes

05h50: Qual o tamanho do abismo financeiro entre Fluminense e Borussia Dortmund?

Dentro de campo, o Tricolor busca surpreender e tem motivos para encarar na vitória. Fora dele, porém, o duelo escancara o abismo financeiro que separa o futebol brasileiro do topo europeu. O Borussia Dortmund aparece como o 11º clube com maior faturamento do mundo, segundo o relatório Football Money League da Deloitte. Seu elenco, avaliado em mais de € 450 milhões, é quase seis vezes mais caro que o do Fluminense, segundo o Transfermarkt. Leia a matéria completa aqui.

Abel Braga teve passagem de sucesso no Fluminense (Foto: Nelson Perez/FFC)

08h:45: Abel Braga mostra caminho para superar o Borussia na estreia do Mundial

Na véspera do jogo, o ex-treinador Abel Braga, multicampeão com o Flu e campeão do mundo com o Internacional, analisou o cenário do embate entre as equipes. Leia a matéria completa aqui.