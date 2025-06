COLÚMBIA (EUA) - Soteldo, recém-contratado do Fluminense, será desfalque na fase de grupos do Mundial de Clubes. O jogador chegou nos Estados Unidos durante a madrugada deste sábado (14).

O atleta estava convocado pela seleção da Venezuela e durante pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, realizada na noite de 10 de junho, sentiu um incômodo muscular e precisou sair de campo.

Na manhã deste sábado (14), o atacante passou por exames realizados pelo Departamento Médico do Fluminense, que identificaram uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

Com isso, Soteldo está, inicialmente, fora da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Soteldo também iniciou o trabalho de recuperação com a fisioterapia do clube e será avaliado novamente nos próximos dias para verificar a evolução do quadro.

Soteldo chega ao hotel do Fluminense em Colúmbia na madrugada (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Entenda como será o tratamento de Soteldo

Soteldo irá viajar com a delegação do Fluminense para Nova Iorque. A intenção é que trate na estrutura que será disponibilizada para o clube. O tratamento acontecerá em tempo integral, dividido em três turnos por dia.

Contratação de Soteldo

O Santos vendeu 50% dos direitos econômicos para o Fluminense por R$ 30 milhões. O Tigres, do México, e o Peixe vão dividir igualmente os outros 50% em caso de revenda.Caso o jogador permaneça no Tricolor das Laranjeiras, o Flu terá de pagar mais R$ 11 milhões aos dois clubes. Ou seja, o Santos ficaria com mais R$ 5,5 milhões. O pedido de saída veio por parte do jogador, que era considerado titular na equipe santista. Ele chega ao clube com confiança do técnico Renato Gaúcho, com quem atuou no Grêmio, e pediu pelo atleta.

O jogador se apresentou durante a madrugada e era visto como expectativa para a competição. Inclusive, chegou a falar sobre o assunto ainda na sua chegada ao país, quando tinha dito que sua condição física estava boa.

— Estou bem. Vou me esforçar um pouco mais para estar 100%. Sofri uma lesão, então estou melhor, 100%. — disse, sobre sua condição física.

Como dito, é certo que Soteldo fique fora da fase de grupos do Mundial. O Fluminense estreia no dia 17 de junho, contra o Borussia.