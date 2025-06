Fluminense x Borussia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto, válido pela primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão pela TV Globo, Sportv, Cazé TV e DAZN.

Classificado para o Mundial de Clubes de 2025 graças ao título da Conmebol Libertadores de 2023 — conquistado sobre o Boca Juniors na decisão —, o Fluminense terá logo de cara um desafio de peso na competição. Apontado como uma das principais forças europeias na disputa, o clube alemão surge como o adversário mais complicado para os cariocas na fase inicial do Mundial.

Ficha do jogo FLU BOR 1ª Rodada Mundial de Clubes Data e Hora Terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey Árbitro Ilgiz Tantashev (UZB) Assistentes Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB) Onde assistir

Renato Gaúcho terá 31 jogadores inscritos à disposição para o duelo contra o Borussia Dortmund. Soteldo está fora da fase de grupos por conta de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O atacante já iniciou tratamento e viajará com a delegação para seguir sob os cuidados do departamento médico.

Os classificados do grupo do Fluminense terão pela frente, nas oitavas de final, as equipes que avançarem do grupo E. Entre os possíveis adversários estão River Plate, Inter de Milão, Monterrey e Urawa Reds.

Pelo chaveamento, o primeiro colocado do grupo E enfrenta o segundo do grupo F, enquanto o líder do grupo F encara quem terminar na segunda posição do grupo E.

Cano deve ser titular no confronto (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Germán Cano. (Técnico: Renato Gaúcho)

BORUSSIA: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. )Técnico: Niko Kova)