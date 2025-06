NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense lutou e mostrou superioridade diante do Borussia Dortmund, criando chances claras e controlando o jogo durante a maior parte do tempo. Apesar do empenho e da vontade de vencer, a partida terminou em um empate por 0 a 0, resultado que trouxe frustração para Renato Gaúcho e seus jogadores, que sonhavam com uma estreia vitoriosa no Mundial de Clubes da Fifa.

Os números ajudam a explicar por que o Fluminense teve atuação superior no empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Mesmo com menos posse de bola (46% contra 54%), o Tricolor foi mais agressivo e eficiente na construção das jogadas: finalizou o dobro de vezes (14 a 7), teve mais chutes no gol (5 a 3) e criou a única grande chance da partida. A superioridade também apareceu nas ações defensivas, com mais desarmes (22 a 12) e maior índice de duelos vencidos (57% contra 43%), além de conquistar mais escanteios (7 a 3).

Cabe ressaltar que o goleiro Gregor Kobel foi o grande destaque do empate sem gols entre Fluminense e Borussia Dortmund. Fundamental para segurar a pressão tricolor, o suíço fez cinco defesas ao longo da partida e terminou com 100% de aproveitamento nas bolas defendidas. Seguro também na saída de bola, teve 80% de acerto nos passes e ainda contribuiu com um corte decisivo fora da área, garantindo o ponto para a equipe alemã na estreia do Mundial de Clubes da Fifa.

— Criamos chances… Mas o futebol é assim. Importante é que estreamos bem, contra adversário poderoso. Isso nos dá confiança — disse Renato Gaúcho.

O que vem pela frente?

O próximo adversário do Tricolor é o Ulsan Hyundai. A partida será no sábado (21), às 21h30 (horário de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam.

— Tem que ir jogo a jogo. Sabíamos que hoje era importante, difícil, mas nos comportamos bem. A partida de amanhã, passamos a pensar em nosso próximo adversário — concluiu.