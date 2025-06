Qual o tamanho do abismo financeiro entre Fluminense e Borussia Dortmund?

O Fluminense estreia nesta terça-feira (17) no Mundial de Clubes 2025 enfrentando um dos adversários mais desafiadores do torneio: o Borussia Dortmund. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D da competição.

Dentro de campo, o Tricolor busca surpreender e tem motivos para encarar na vitória. Fora dele, porém, o duelo escancara o abismo financeiro que separa o futebol brasileiro do topo europeu.

💰 Comparativo financeiro

Fonte: Transfermarkt, Deloitte e Capology Indicador Borussia Dortmund Fluminense Diferença 💶 Valor do elenco € 455,9 milhões € 76,65 milhões 6 vezes 📈 Receita anual € 513,7 milhões € 65,3 milhões 7,8 vezes 💵 Folha salarial anual € 113,6 milhões € 22,4 milhões 5 vezes

🌍 Realidades distintas, mesmos sonhos

O Borussia Dortmund aparece como o 11º clube com maior faturamento do mundo, segundo o relatório Football Money League da Deloitte. Seu elenco, avaliado em mais de € 450 milhões, é quase seis vezes mais caro que o do Fluminense, segundo o Transfermarkt.

Em relação à folha salarial, a diferença também impressiona: o clube alemão gasta mais de cinco vezes o que o Tricolor paga ao longo do ano para manter seu plantel profissional.

Apesar da desigualdade econômica, o Fluminense aposta no entrosamento do elenco para equilibrar as ações dentro das quatro linhas. Já o Dortmund chega com a confiança de quem foi finalista da Champions League em 2024 — e com uma estrutura financeira que o coloca entre os grandes do planeta.

