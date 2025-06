Torcida do Fluminense faz festa antes de estreia no Mundial de Clubes; veja vídeo

NOVA JERSEY (EUA) — A torcida do Fluminense começou com um clima muito festivo e alegre às vésperas da estreia do time no Mundial de Clubes. O Tricolor joga nesta terça-feira, contra o Borussia Dortmund no MetLife Stadium, em Nova Jersey

continua após a publicidade

Nesta segunda-feira, um dia antes do jogo, o clube organizou o Fluminense Boat, levando torcedores do clube em uma tradicional travessia pelo Rio Hudson e passando pelos principais pontos turísticos de Nova York. O Lance! esteve presente no local e acompanhou a comemoração.

Ao todo, mais de 800 torcedores marcaram presença. Durante as quatro horas, o Fluminense Boat passou pelas Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilhas Ellis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Como foi a festa da torcida do Fluminense?

Como dito, mais de 800 torcedores tricolores marcaram presença no Fluminense Boat. A festa contou com bandeiras grenás espalhadas por todo o local. A torcida se reuniu para cantar o hino do clube e músicas típicas das arquibancadas, entre elas, músicas que embalaram conquistas importantes, como a Libertadores de 2023 - que deu a vaga para o Flu no campeonato.

Um "bandeiraço" também marcou presença na festa dos torcedores no Rio Hudson.

Fluminense realizou celebrações em barco (Foto: Divulgação/Fluminense)

Veja abaixo alguns registros da festa da torcida do Fluminense

Outras ações do Fluminense no Mundial

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Em Noa York e em Miami, o clube promoverá a Fluminense House, que será casa temáticas para o torcedor. Com programação voltada à confraternização da torcida, as casas tricolores serão ambientadas com as cores e símbolos do clube, além de receberem a taça original da Conmebol Libertadores de 2023 para fotos. Em Nova York, funcionará entre os dias 17 e 21 de junho no Bar Legends (6 W 33rd Street), próximo ao Empire State Building, sede da torcida NY Flu. Já em Miami, a ativação ocorrerá no Magic 13 Brewing (340 NE 61st St), nos dias 24 e 25 de junho.

continua após a publicidade

O que se espera da estreia do Fluminense?

Na véspera da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, Renato deu pistas de como jogará o time diante do Borussia Dortmund. O treinador ponderou o contexto do jogo, frisando que a equipe tomará cuidados defensivos, mas que também terá coragem para jogar com a bola no pé.

Focando na trinca ofensiva, Everaldo começará como centroavante por conta da situação de Germán Cano, o que também contribui para as jogadas de bola aérea, visto que o camisa 9 é mais alto que o 14. Pelos lados, Arias, uma das principais peças do elenco, deve ser titular, formando a dupla de pontas com Kevin Serna, que vem em boa fase.



Canobbio e Keno também são opções com características distintas. O uruguaio se enquadra no comprometimento tático e defensivo, destacado pelo comandante. Já o brasileiro, por sua vez, é um jogador de caráter mais ofensivo, com dribles e jogadas individuais de velocidade.