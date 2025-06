Belle, esposa de Thiago Silva, se emociona com trajetória ao lado do zagueiro do Fluminense

Esposa de Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, Belle Silva abriu o coração em entrevista ao Lance!. A empresária se emocionou ao abordar a vida ao lado do zagueiro do Fluminense e desabafou sobre opiniões de outras pessoas sobre ela.

- Não é fácil. É muito pior do que pensam. Claro que tem momentos maravilhosos, mas não subestime. "Ah, ela deu sorte", nunca foi sorte, nunca é sorte. A gente aguenta o rojão. É você estar "quebrada" e ter que ser forte para suportar. É chato todo mundo achar que você só é aquela vitrine ali. E não é, a gente tem qualidade - disse Belle, com a voz embargada.

Confira a entrevista completa com Belle Silva:

Fluminense, de Thiago Silva, encara o Borussia Dortmund

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto, válido pela primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão pela TV Globo, Sportv, Cazé TV, Disney+ e DAZN.

Maquiadora de Belle já atendeu outras esposas de jogadores

A entrevista foi gravada no estúdio da maquiadora Aline Oliver, que já trabalhou com grandes celebridades e esposas de outros jogadores, como Ainê Coutinho, esposa de Phillipe Coutinho; ⁠Joselina Bonetti, esposa de Vegetti; Thaís Marques, esposa de Allan, do Botafogo; e ⁠Gisellen, esposa de Bruno Henrique, do Flamengo.