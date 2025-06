NOVA JERSEY (EUA) — Na véspera da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, Renato deu pistas de como jogará o time diante do Borussia Dortmund. O treinador ponderou o contexto do jogo, frisando que a equipe tomará cuidados defensivos, mas que também terá coragem para jogar com a bola no pé.

Um dos destaques da coletiva foi a confirmação de que Cano começará no banco de reservas. O argentino se recuperou de uma lesão no joelho recentemente e está à disposição, mas ainda falta ritmo de jogo, de modo que deve entrar no decorrer da partida. Outros pontos a serem levados em conta para o confronto são a alta estatura do time alemão e o comprometimento tático que o duelo vai exigir.

Diante dessas informações, é possível desenhar algumas escalações para a primeira rodada do Mundial, que acontece nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium. Assim, o Lance! explica as opções que terá o Flu para sua estreia na competição.

Defesa: a disputa na lateral direita do Fluminense

O gol é uma das posições em que não há mistério, sendo Fábio o titular para enfrentar o Borussia. Já a linha defensiva, a tendência é que Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes comecem jogando. Contudo, é possível que Guga apareça no time titular. Samuel vinha sendo poupado antes da viagem para os Estados Unidos e o companheiro teve boas atuações, acirrando a disputa pela titularidade na lateral direita.

Meio de campo: mais intensidade defensiva ou mais cadência?

Do meio para frente é onde residem as maiores dúvidas. Renato pode optar por entrar em campo com dois ou três volantes. Na primeira hipótese, Hércules e Martinelli iniciariam a partida com Ganso encarregado de armar o jogo. Tendo em vista as características do camisa 10, a escolha proporcionaria mais cadência e valorização da posse de bola, além de maior organização defensiva.

Já o segundo caso oferece mais intensidade, um meio mais povoado e protegido, sendo a trinca provável formada por Hércules, Martinelli e Nonato, tendo ainda Lima e Bernal como opção - embora o urugaio esteja na mesma situação que Cano. Nessa formação, Hércules costuma ficar mais preso à cabeça de área, enquanto Martinelli e Nonato revezam a subida ao ataque. Vale destacar que, recentemente, os volantes tricolores ganharam confiança para pisar mais na área e arriscar finalizações de longe.

Ataque: indefinição na ponta esquerda do Flu

Focando na trinca ofensiva, Everaldo começará como centroavante por conta da situação de Germán Cano, o que também contribui para as jogadas de bola aérea, visto que o camisa 9 é mais alto que o 14. Pelos lados, Arias, uma das principais peças do elenco, deve ser titular, formando a dupla de pontas com Kevin Serna, que vem em boa fase. Canobbio e Keno também são opções com características distintas. O uruguaio se enquadra no comprometimento tático e defensivo, destacado pelo comandante. Já o brasileiro, por sua vez, é um jogador de caráter mais ofensivo, com dribles e jogadas individuais de velocidade.