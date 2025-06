Cano elogia atuação do Fluminense contra Borussia e rebate críticas ao futebol brasileiro

Germán Cano analisou o empate do Fluminense diante do Borussia Dortmund na estreia no Mundial de Clubes e rebateu críticas direcionadas ao futebol brasileiro.

Em um MetLife Stadium com público reduzido, Fluminense e Borussia empataram na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em um jogo movimentado, o Tricolor teve melhor desempenho, mas desperdiçou várias oportunidades na tarde desta terça-feira (17).

Cano destacou a atuação do time. Para ele, o Fluminense fez um bom jogo diante de um adversário forte e demonstrou ser a equipe com mais chances claras de marcar durante a partida.

— Acho que o desempenho do time foi muito bom, contra um adversário de alto nível, fisicamente forte, com intensidade alta e grandes jogadores. Não estava muito cheio o estádio, mas controlamos bem a partida. Tivemos as melhores chances de gol, mas infelizmente não conseguimos marcar. Precisamos seguir trabalhando para melhorar e buscar esse gol. Muito se fala sobre a diferença entre o futebol brasileiro e o europeu — afirmou o atacante.

Cano também comentou sobre a percepção internacional do futebol nacional. Segundo ele, o desempenho dos clubes brasileiros neste Mundial reforça o alto nível da liga local.

— Este Mundial mostra, em jogos como o do Palmeiras e este nosso, que muitas vezes o futebol brasileiro é subestimado. É preciso olhar com mais respeito. Considero o Brasileirão uma das melhores ligas do mundo, com jogadores de alto nível e muita competitividade. Estávamos bem preparados, demos 100% em campo. Não conseguimos marcar, mas saímos muito felizes com o desempenho — completou.

Cano vê futebol brasileiro subestimado (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Como foi o jogo?

Como Niko Kova disse não conhecer o Fluminense, o Tricolor se apresentou logo no começo do jogo. Logo aos 3, chegou pela primeira vez. Everaldo recebeu no meio e encostou para Arias, que avançou livre pela esquerda. Na entrada da área, o colombiano chutou para fora. Ao 5, após boa trama, a bola chegou ao 21 outra vez. Ele cruzou para Canobio que encostou para Renê. O camisa 6, no entanto, mandou nas arquibancadas. Aos 10, o Borussia respondeu. Gross cruzou na área, mas Guirassy cabeceou por cima. Aos 16, Arias apareceu de novo, entrando na área e batendo a meia altura, para defesa de Kobel.

Aos 26, em contra-ataque, a redonda chegou à feição para Hércules, de frente para área. O 35 aproveitou que estava livre e chutou rasteiro. A bola, porém, passou do lado esquerdo da goleira. O Flu correu perigo aos 29. Lançamento longo achou Adeyemi na área. Ele dominou livre, mas Renê se recuperou e salvou. O Tricolor não se intimidou. Em três minutos, foram três chances. Aos 33, Martinelli chutou cruzado para fora. Aos 34, foi a vez de Nonato testar Kobel outra vez. E, aos 35, Arias bateu para defesa do 1 auri-negro. Finalizada a etapa inicial, o Flu tinha oito finalizações, contra três do Borussia.

O segundo tempo começou mais morno. Só aos 11, em boa triangulação pela esquerda, Martinelli encobriu os zagueiros e acionou Arias na cara do gol. O chute, porém, foi fraco. Um minuto depois, o colombiano lançou Everaldo livre. O 9 ficou de frente para o gol, mas tocou para Canobio que bateu prensado e fraco, para os braços do 1 auri-negro. Após o lance, a torcida tricolor começou a cantar o nome de Gérman Cano. Aos 18, foi a vez do Borussia. Ryerson arrancou pela direita, tocou para Sabitzer na entrada da área. O volante chutou, mas Fábio fez a defesa.

Em seguida, Renato Gaúcho chamou o argentino e Serna, o que fez as arquibancadas se agitarem. Antes da trocas, aos 22, Canobio chutou de fora da área, e conseguiu escanteio. Após a cobrança, Martinelli fez o mesmo, e novo tiro de canto. Na cobrança, Everaldo tentou de fora da área, mas Kobel fez grande defesa. Na sobra, Nonato bateu, para nova intervenção do 1 alemão. Aos 29, Nmecha chutou para defesa de Fábio. Após o jogo amornar, aos 38, Serna avançou livre e bateu. A bola, no entanto, parou mais uma vez nas mãos de Kobel. Os alemães foram para cima na reta final e, aos 47, Bensebaini bateu de fora da área, para boa defesa do goleiro tricolor.