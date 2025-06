FILADÉLFIA (EUA) - Flamengo e Chelsea protagonizam nesta sexta-feira um confronto direto na briga pela liderança do Grupo D do Mundial de Clubes e prometem levar milhares de fãs ao Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A bola rola para o jogo às 15h (de Brasília).

Lincoln Financial Field, palco de Flamengo x Chelsea (Foto: reprodução)

O confronto é decisivo para o Rubro-Negro, que pode garantir a liderança e até mesmo a classificação para as oitavas de final com uma vitória sobre o time inglês. Os dois times venceram na estreia do Mundial de Clubes e estão empatados em pontos e no saldo de gols. No momento, o Flamengo lidera o Grupo D por ter recebido menos cartões na primeira rodada.

Bruno Henrique foi o único jogador do Flamengo advertido pela arbitragem com o amarelo. No Chelsea, Reece James e Marc Cucurella, além do zagueiro Tosin Adarabioyo, foram punidos pela arbitragem com o cartão.

Flamengo e Chelsea estão escalados para o duelo do Mundial de Clubes

Jorginho chega para Flamengo x Chelsea (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

Flamengo e Chelsea estão escalados para o duelo pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Os dois times têm mudanças nas equipes titulares em relação aos jogos de suas estreias na competição.

Flamengo x Chelsea: alerta para torcidas chama a atenção no pré-jogo

Na entrada do estádio, a reportagem do Lance! identificou um aviso oficial da Fifa sobre o tamanho máximo das bandeiras que é permitido dentro do estádio (2 x 1,5 metros). Caso esse limite seja ultrapassado, o torcedor corre o risco de deixar o material do lado de fora do Lincoln Financial Field enquanto assiste à partida [veja abaixo].

Com direito a churrasco: Torcida do Flamengo faz festa antes de jogo contra o Chelsea; vídeo

O clima de festa já tomou conta dos arredores do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, para a partida entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O confronto direto pela liderança está marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília) e atraiu muitos flamenguistas, que fizeram a festa nos arredores do estádio horas antes da bola rolar.