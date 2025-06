A partida entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns disputada no Orlando City Stadium, foi a primeira a sofrer com "Weather delay" no Mundial de Clubes, mas pode não ser a última. O anúncio que tomou os telões do estádio na Florida são comuns na cidade norte-americano e refletem a instabilidade do clima na região.

Weather delay é a nomenclatura em inglês utilizada para alertar o atraso em um evento devido condições climáticas adversas, anuncia geralmente a chegada de grandes tempestades.

Flórida sofre com instabilidade climática

A Flórida é conhecida por ter um clima bastante instável, especialmente durante o verão (de maio a outubro). Neste período, é comum que os dias comecem ensolarados e depois surjam tempestades no fim da tarde — muitas vezes fortes, com trovões e relâmpagos.

Flamengo, Palmeiras e Fluminense fazem jogo decisivo em Orlando, Flórida

O terceiro e último jogo do Flamengo, Palmeiras e Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes será disputado na Flórida.

3ª Rodada – Mamelodi Sundowns x Fluminense

Data: 25 de junho (quarta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – Los Angeles FC x Flamengo

Data: 24 de junho (terça-feira)

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Camping World Stadium, Orlando

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – Inter Miami x Palmeiras

Data: 23 de junho (terça-feira)

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

Partida entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns sofre com wheater delay no Mundial

Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentariam a partir das 19h (de Brasília), mas o jogo atrasou mais de uma hora. Por volta das 20h05 (de Brasília), a bola rolou oficialmente no Estádio Inter&Co, em Orlando, na Flórida.

O atraso, decorrente do risco de tempestades, tirou os jogadores de campo. Comissões técnicas e árbitros deixaram o campo e foram para a parte interna do estádio e a pouca torcida presente foi aconselhada a fazer o mesmo.

