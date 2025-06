MC Maneirinho festeja com a torcida do Flamengo e fará evento após o jogo

Torcedor fanático, o funkeiro Mc Maneirinho está na Filadélfia para acompanhar a partida entre Flamengo e Chelsea, pela 2ª rodada do Mundial de Clubes. No pré-jogo, o cantor festejou ao lado da torcida rubro-negra, que se reuniu no entorno do Estádio Lincoln Financial Field para passar energias positivas na busca pela classificação, com direito à fumaça, bandeiras e churrasco.

Nascido e criado em Niterói, o funkeiro já declarou inúmeras vezes suas paixão pelo Flamengo. Ele é visto com frequência em eventos do clube, como comemorações de títulos, e já expressou publicamente seu amor pelo time. Além disso, Mc Maneirinho já manifestou o desejo de criar uma música em homenagem ao Flamengo. Veja imagens do cantor no meio da torcida.

Flamengo e Chelsea fazem confronto direto em busca da liderança do Grupo D. Ambas as equipes venceram o primeiro jogo por 2 a 0 e definem seu futuro na competição a partir das 15h (de Brasília). A expectativa é de grande público para este confronto, no lado de fora do estádio a maioria é rubro-negra.

Outra figura que também marcou presença no meio da Nação foi a dançarina, Mulher Melão. Flamenguista assumida, a torcedora participou de toda a festa e animou os torcedores presentes no entorno do estádio. Confira.

MC Maneirinho fará evento no pós-jogo do Flamengo

A torcida rubro-negra poderá comemorar em dobro, em caso de vitória na Filadélfia. Isso porque Maneirinho está em turnê pelos Estados Unidos e promete fazer um grande evento após o jogo entre Flamengo e Chelsea. Além da Filadélfia, o cantor passará por cidades como Orlando, Miami e Boston.

Mc Maneirinho também tem ótima relação com o elenco rubro-negro, que já demonstrou gratidão pelo apoio do cantor. O zagueiro Léo Pereira e o meia Arrascaeta, estão entre os atletas com maior afinidade.