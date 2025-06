O Mundial de Clubes levanta entre os brasileiros muitas dúvidas em relação aos clubes europeus. A maior delas possivelmente diz respeito ao nível de importância que os jogadores, diretoria, torcida e treinadores europeus dão a esses torneios mundiais. Um dos fatores que mais sustenta este debate é o fato do Mundial coincidir com o fim da temporada na Europa. O jornalista inglês James Olley, da ESPN do Reino Unido, esclareceu esta dúvida.

- Eles estão confiantes que podem ganhar do Flamengo. Eles sabem que todos os brasileiros levam essa competição muito a sério. Há muito respeito pelos times brasileiros e torcedores. Há dúvidas sobre o quão importante é essa competição, pelo alto número de jogos na temporada, muitas viagens, um calor que eles não estão acostumados. Mas já que o Chelsea está aqui, jogando contra o Flamengo, encaram como um torneio para valer - respondeu James Olley, da ESPN do Reino Unido.

Flamengo x Chelsea

Flamengo e Chelsea podem decidir nesta sexta-feira o futuro no Mundial de Clubes, já que o vencedor do confronto encaminha bem a classificação para o mata-mata. Favoritos da chave, as duas equipes venceram por 2 a 0 na primeira rodada, mas o Rubro-Negro leva vantagem por ter levado apenas um cartão amarelo contra o Espérance (TUN), enquanto os Blues foram advertidos com três diante do Los Angeles FC (EUA).

