O Flamengo tem escalação definida para o duelo contra o Chelsea na segunda rodada da fase de grupos Mundial de Clubes nesta sexta-feira (20). O Rubro-Negro vai encarar o time londrino com mudanças em relação à equipe que iniciou a partida contra o Espérance, da Tunísia.

As primeiras mudanças acontecem na defesa. Varela e Léo Ortiz deixam a equipe titular para dar lugar a dupla formada por Wesley e Danilo, que atuarão na lateral direita e na zaga, respectivamente. O retorno de Alex Sandro ao time titular não aconteceu, mas o lateral-esquerdo, que não foi relacionado para a estreia, inicia a partida entre os reservas.

Além de Alex Sandro, o ataque do Flamengo chega com mudanças. Filipe Luis decidiu substituir Pedro por Gonzalo Plata no comando do ataque. A mudança deve dar mais mobilidade ao setor ofensivo do Rubro-Negro.

As expectativas pelo retorno de Nico De La Cruz não se confirmaram. O camisa 18 do Flamengo segue fora dos relacionados e não participa do duelo com o Chelsea nesta sexta-feira.

Escalação do Flamengo

Com novidades e desfalques, o Flamengo está escalado para enfrentar o Espérance com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.

Escalação do Chelsea

Por sua vez, o Chelsea também chega com novidades no time titular para encarar o Flamengo. O time londrino enfrentou o Los Angeles FC com uma equipe mista e vai com força máxima para o duelo com o Rubro-Negro. O treinador Enzo Maresca promoveu entradas de Enzo Fernández, Malo Gusto e Chalobah. Além disso, Liam Delap, novo reforço dos Blues, vai para sua primeira partida como titular no ataque do Chelsea.

O Chelsea vai a campo com o seguinte time: Robert Sánchez; Reece James, Levi Colwill, Chalobah, Malo Gusto, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Cole Palmer e Moises Caicedo; Pedro Neto e Liam Delap

