FILADÉLFIA (EUA) – O clima de decisão já dominava a região do Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nesta sexta-feira (20), horas antes do confronto entre Flamengo e Chelsea, válido pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Em busca da liderança da chave, a partida está marcada para as 15h (horário de Brasília), mas quem passou pelos arredores do estádio cedo já testemunhou um verdadeiro espetáculo da torcida rubro-negra — que chamou a atenção até mesmo de torcedores do Chelsea, muitos dos quais pararam para filmar, tirar fotos e curtir a festa brasileira.

Torcedor do Chelsea observa torcedores do Flamengo no lado de fora do Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Se na estreia contra o Espérance (Tunísia) a concentração ocorreu na icônica escadaria do Rocky Balboa, desta vez os flamenguistas ocuparam os espaços ao redor do estádio com bandeiras, fumaça colorida, batuques e até churrasco, criando um ambiente típico de Maracanã em solo americano.

A presença rubro-negra era amplamente superior à dos torcedores ingleses, indicando a possibilidade de um estádio com maioria brasileira na arquibancada. O clima efusivo atraiu até fãs de outros clubes, como Grêmio e Corinthians, que se juntaram à festa para acompanhar o jogo.

Não faltou provocação, claro. Alguns torcedores levaram bandeiras provocando o Vasco, enquanto outros aproveitaram a movimentação para brincar com os ingleses. Mas tudo em clima de festa.

Provocação aos torcedores do Chelsea (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Vale lembrar que o Lincoln Financial Field já havia sido palco da estreia do Flamengo no torneio, quando o time carioca venceu o Espérance por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, diante de mais de 25 mil pessoas.

Com ambos os times vencendo na primeira rodada — o Chelsea bateu o LAFC pelo mesmo placar — o confronto desta sexta pode encaminhar a vaga na próxima fase. O Flamengo, no entanto, chega com leve vantagem nos critérios disciplinares: levou apenas um cartão amarelo, contra três dos ingleses.