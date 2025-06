Palpite Flamengo x Chelsea – Mundial de Clubes – 20/06/2025

Flamengo e Chelsea se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília). Após vencer na estreia, o Rubro-Negro terá um desafio mais complicado diante dos ingleses, que também largaram na competição com vitória. O local da partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Palpite Flamengo x Chelsea

Na estreia, o Flamengo bateu o Espérance por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Já o Chelsea, também venceu por dois gols de vantagem, superando os norte-americanos do Los Angeles FC com amplo domínio pelo mesmo placar.

Apesar do amplo favoritismo inglês, o Flamengo mostrou organização defensiva e eficiência no ataque na rodada inaugural. Por isso, o equilíbrio deve ser maior do que as odds sugerem, e o empate aparece como boa alternativa de aposta na partida mais aguardada do Grupo D.

Nosso palpite para o jogo: empate

Pela ótima performance do Fla na estreia e o elevado nível técnico do clube inglês, o palpite Flamengo x Chelsea vai para o empate, em duelo válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Flamengo

Antes de iniciar sua campanha no Mundial de Clubes, o Flamengo vinha de uma sequência sólida de resultados, ostentando uma invencibilidade de oito partidas consecutivas.

Por esse motivo, chegou como grande favorita na estreia contra o Espérance. Já na primeira etapa, ficou evidente sua superioridade técnica em relação ao clube tunisiano, e abriu o placar com Arrascaeta aos 17 minutos.

No segundo tempo, o confronto se tornou um pouco mais equilibrado, mas o Fla continuou mais perigoso e ampliou com Luis Araújo, decretando o triunfo Rubro-Negro por 2 a 0.

As últimas notícias do Chelsea

Por outro lado, o Chelsea também chegou embalado para o Mundial, já que, além de cumprir seu objetivo na Premier League ao terminar no G4, encerrou a temporada 2024-25 com o título da Liga Conferência.

Na estreia dos Blues, seu adversário foi o time anfitrião do torneio: o Los Angeles FC. Antes do intervalo, Pedro Neto aproveitou assistência de Nicolas Jackson e abriu o placar.

Nos 45 minutos finais, o domínio inglês continuou, e o clube norte-americano não teve maiores chances de reação. Enzo Fernández marcou o segundo e decretou a vitória por 2 a 0.



Onde assistir Flamengo x Chelsea?

A partida entre Flamengo e Chelsea terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.