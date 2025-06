FILADÉLFIA (EUA) - O clima de festa já tomou conta dos arredores do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, para a partida entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O confronto direto pela liderança está marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília) e atraiu muitos flamenguistas, que fizeram a festa nos arredores do estádio horas antes da bola rolar [assista abaixo].

continua após a publicidade

+ Flamengo x Chelsea: alerta para torcidas chama a atenção no pré-jogo

Se no pré-jogo da estreia contra o Espérance (TUN) os torcedores se concentraram na escadaria do Rocky Balboa, ponto turístico da Filadélfia, agora os fãs se apropriaram dos espaços no entorno do estádio para passar energias postivas na busca pela classificação, com direito à fumaça, bandeiras e muito batuque. Rolou até o bom e velho churrasco, que, de fato, transformou o Lincoln Financial Field em um verdadeiro Maracanã [veja abaixo].

O número de flamenguistas do lado de fora do estádio era bem maior do que de ingleses, o que pode ser um indicativo de casa cheia com maioria de rubro-negros. A impressão é que tem muito mais gente do que contra o Espérance. Torcedores de outros clubes como Grêmio e Corinthians se juntaram aos brasileiros para acompanhar a partida.

continua após a publicidade

Mas teve provocação também, principalmente aos rivais. Alguns torcedores levaram bandeiras em alusão ao Vasco e outros aproveitaram o embalo para brincar com os fãs do time inglês.

Vale lembrar que o estádio também foi palco da primeira partida do Flamengo no Mundial, contra o Espérance. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 diante de mais de 25 mil torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja mais fotos da festa direto da Filadélfia

Torcida do Flamengo provoca o Vasco (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Provocação aos torcedores do Chelsea (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Torcida do Flamengo lota o Linconl Financial Field (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Torcida do Flamengo toma estacionamento do Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Torcidas de Chelsea e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Jogo decisivo contra o Chelsea

Flamengo e Chelsea podem decidir nesta sexta-feira o futuro no Mundial de Clubes, já que o vencedor do confronto encaminha bem a classificação para o mata-mata. Favoritos da chave, as duas equipes venceram por 2 a 0 na primeira rodada, mas o Rubro-Negro leva vantagem por ter levado apenas um cartão amarelo contra o Espérance (TUN), enquanto os Blues foram advertidos com três diante do Los Angeles FC (EUA).

Leia mais notícias do Mengão

➡️ Flamengo x Chelsea: duelo destaca diferença bilionária entre os elencos

➡️ Flamengo deve ter retorno importante para enfrentar o Chelsea

➡️ Luiz Araújo quer fazer história pelo Flamengo e recebe elogios de Zico