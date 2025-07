AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira do Fluminense no Mundial de Clubes direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) - O Fluminense faz nesta segunda-feira (7), sua última sessão de treinamento após garantir a vaga na semifinal do Mundial de Clubes. O Tricolor bateu o Al-Hilal por 2 a 1 na sexta-feira pela partida das quartas de final do torneio. Com gols de Martinelli e Hércules, o time carioca bateu o time saudita em Orlando.

No dia seguinte ao jogo, o time do Fluminense permaneceu em Orlando e viajou para Nova Jersey no domingo. No mesmo dia, os jogadores fizeram um treino fechado no Harrison Stadium.

Hércules no treino do Fluminense em Nova Jersey no domingo (6) (Foto: Reprodução / X)

Nesta segunda, o Fluminense realiza seu segundo e último treino em Nova Jersey. Durante a manhã de hoje, Thiago Silva, Nonato e Árias falam com a imprensa na zona mista após o treino e o treinador Renato Gaúcho tem entrevista coletiva no início da tarde.

