NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense faz, nesta segunda-feira (7), seu último treinamento antes de enfrentar o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. Antes da atividade, que acontece no Harrison Stadium, em Nova Jersey, Thiago Silva falou com a imprensa sobre o duelo com o Chelsea.

O zagueiro, que já atuou pelo clube inglês, é o capitão e um dos jogadores mais experientes do elenco do Fluminense. Na véspera do duelo contra o time londrino, Thiago Silva mandou um recado para os torcedores do Tricolor que estão ansiosos.

Thiago Silva na zona mista antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

— Eu sou um cara muito ansioso desde sempre, mas o melhor de tudo é você tentar de alguma forma estar um pouco mais tranquilo. No momento livre, de ver um filme, de ver uma série, de tentar deixar o pensamento um pouco mais para amanhã para que a gente possa neutralizar essa ansiedade. Depois que o juiz apita, para a gente é mais tranquilo porque a gente pode fazer alguma coisa. Eu já fui torcedor de arquibancada um dia e sei que é difícil (para os torcedores). Mas fiquem tranquilos que o melhor de nós a gente vai dar. O resultado a gente não tem o controle, mas com certeza das nossas ações a gente tem, então a gente vai procurar fazer o melhor — disse.

Nas semifinais do Mundial de Clubes, Thiago Silva tem história com três dos quatro times classificados para a atual fase da competição. Antes de retornar para o Fluminense, o zagueiro passou por PSG e Chelsea e falou sobre como será o reencontro com um dos clubes mais marcantes de sua carreira na partida de terça-feira.

Thiago Silva em ação contra o Ulsan no Mundial de Clubes (Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

— Graças a deus eu fiz uma linda história nesses dois clubes também e agora na minha última etapa da minha carreira estou passando um momento também importante, ajudando da melhor maneira possível. Será especial se eu conseguir eliminar o Chelsea com todo o carinho que eu tenho por eles, mas quando a gente se enfrenta, não tem muito o que fazer, é pensar nos nossos — falou.

Thiago Silva chegou ao PSG em 2012/13 como uma das principais contratações da época. Já em sua primeira temporada no futebol francês, se tornou capitão da equipe pela qual conquistou 23 títulos, sendo um dos atletas mais vitoriosos da história do Paris Saint-Germain.

Ele deixou o time francês em 2020 e foi para o Chelsea de forma gratuita. O zagueiro chegou aos Blues desacreditado e sem muita expectativa pelo lado da imprensa e da torcida. Em pouco tempo se tornou titular e um dos principais líderes do elenco. Aos 37 anos, o jogador foi fundamental na conquista da Champions League de 2020/21, título que ainda não havia conquistado na carreira. Além disso, foi campeão do Mundial de Clubes e da Supercopa da UEFA pelo Chelsea.

Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

No domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realizou um treino fechado no Harrison Stadium. Nesta segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.