Arias sobre Fluminense no Mundial: ‘Representamos o continente’

NOVA JERSEY (EUA) — Na véspera do jogo entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, Jhon Arias concedeu zona mista direto do Harrison Stadium, em Nova Jersey, onde acontece o último treino do Tricolor. O meia colombiano exaltou as virtudes que fizeram a equipe de Renato Gaúcho chegar até a semifinal.

Para Arias, a humildade é a base que levou o Flu até as semifinais do Mundial. Como o único representante não-europeu nas fases finais da competição, o meia acredita que o Time de Guerreiros representa todo o continente e diz ser um clube "multi-cultural".

— A base de tudo que conseguimos até aqui foi a humildade. Chegamos aqui conscientes da grande equipe que somos, mas também da dificuldade que íamos enfrentar. Avançamos passo a passo com humildade, sabendo que jogo a jogo estamos dando o nosso melhor. Eu acho que Deus é justo, quer ver esforços, quer ver coração — disse Arias.

— Somos um clube multicultural, jogadores colombianos, argentinos, uruguaios, paraguaios. Somos um clube bastante inclusivo nesse sentido. Creio que temos essa responsabilidade. Somos os únicos sul-americanos ao lado de grandes potências europeias. É importante para nós não só representarmos os colegas de clube, não só os colegas do Brasil, mas do continente inteiro. Sabemos como é complexo chegar tão longe quando se tem potências europeias à frente onde as condições financeiras são muito diferentes. Contamos com o apoio dos sul-americanos, que já não estão mais aqui, mas que sabem que o nosso sucesso também é dedicado a eles — continuou.

Jhon Arias na zona mista antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Arias avalia desempenho individual no Mundial de Clubes

Além de destacar a força do Fluminense, Arias aproveitou para analisar o próprio desempenho no Mundial. Astro e liderança técnica do clube carioca na competição, o jogador atuou em todos os minutos dos cinco jogos que disputou e, mesmo com os sinais de desaste físico, vem desempenhando um grande papel.

— Eu chego em um bom momento, acho que estou fazendo uma Copa do Mundo muito boa. Estou feliz com meu desempenho e com a equipe também Acho que estamos fazendo uma grande competição. Sabemos das armas do Chelsea, somos muito conscientes de que é um clube muito qualificado, mas também temos os nossos jogadores, mas também temos nossas armas e creio que amanhã também teremos os meios de fazer dano.

Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

No domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realizou um treino fechado no Harrison Stadium. Nesta segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes