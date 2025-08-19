José Mourinho revela ter torcido para brasileiro no Mundial

Um dos maiores treinadores da história do futebol, José Mourinho não esteve presente no Mundial de Clubes. O comandante português esteve longe de classificar Roma e Fenerbahçe ao torneio por seus trabalhos nos últimos anos, embora na Itália tenha marcado época com o título da Conference e o vice da Europa League.

Todavia, o lusitano, em entrevista à "SportyNet", declarou que esteve na torcida para um brasileiro durante a competição intercontinental. O Special One disse ser entusiasta do estilo de Renato Gaúcho e deu apoio ao Fluminense durante a jornada do Tricolor nos Estados Unidos.

- Assisti pouco ao Mundial. Torci muito pelo Renato, pelo Fluminense. Não por ter ligação com clubes, para mim era a mesma coisa. Fluminense, Flamengo, Palmeiras... com o Renato, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, mas é um cara que me diverte, é um tipo genuíno, que não esconde o que é. Então estive ali na torcida por ele - afirmou Mourinho.

🗺️ Fluminense honrou "aura" de José Mourinho e fez mata-mata histórico no Mundial

Se a energia de José em competições de mata-mata empurrou o Tricolor, não saberemos. Mas fato é que, como o português fez várias vezes ao longo de sua carreira, Renato conduziu um time subestimado dentro da competição ao posto de ser o brasileiro que mais longe chegou na competição.

Depois de ficar em segundo no grupo F, atrás do Borussia Dortmund, o Flu eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal nas oitavas e quartas de final, respectivamente. O conto de fadas parou na semifinal, quando a equipe encontrou o Chelsea e foi derrotada por 2 a 0, com direito a doblete de João Pedro, revelado em Xerém e que havia acabado de chegar aos Blues. Dias depois, o brasileiro também marcou na final e ajudou os londrinos a superar o PSG para erguer o troféu.

