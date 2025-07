Fluminense e Chelsea são separados por ‘abismo financeiro’ em duelo no Mundial

O Fluminense enfrenta o Chelsea na tarde desta terça-feira (8) em uma das partidas mais importantes da história do clube. O Tricolor das Laranjeiras duela pela semifinal do Mundial de Clubes e mira uma vaga na tão sonhada decisão do torneio da Fifa. O encontro, porém, impõe um "abismo financeiro" que separa a realidade das duas equipes. Essa não será a primeira vez que o elenco de Renato Gaúcho enfrentará esse tipo de cenário e, mais uma vez, o clube mira superar a dificuldade para chegar na final.

Os ingleses estão entre os três clubes de maior valor de mercado da competição. Avaliados em 1,27 bilhão de euros, cerca de R$ 8 bilhões na cotação atual, o Chelsea tem uma vantagem de R$ 7,45 bilhões ao comparar o valor de mercado das equipes. O Fluminense aparece como 19º time mais caro do torneio, apontado em 86,15 milhões de euros, pouco menos de R$ 550 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

A disparidade financeira também é vista na folha salarial. Enquanto o Fluminense investe R$ 378 milhões anualmente em salários, o Chelsea gasta quase três vezes mais nos vencimentos com seus atletas. A equipe da Premier League desembolsa 169 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão) a cada temporada.

Os líderes de salário no Chelsea são nomes que podem causar estranhamento nos torcedores. O lateral direito Reece James recebe 13 milhões de euros, pouco menos de R$ 83 milhões. Na sequência, o atacante Raheem Sterling aparece na lista apontado com salário de 11,18 milhões de euros, ou R$ 71 milhões. Para fechar o top três, o zagueiro francês Wesley Fofana ganha 10,4 milhões de euros por temporada, o que corresponde a pouco mais de R$ 66 milhões.

Comparação de receitas entre Fluminense e Chelsea

Ao analisar o faturamento das duas equipes, o cenário também é de vantagem para os ingleses. A disparidade é esperada devido ao contexto que o Chelsea está inserido, de ser um clube inglês e na liga mais assistida e lucrativa do mundo. Isso impacta diretamente no faturamento das equipes e o resultado é visto na comparação.

O Chelsea tem a sexta maior receita do Mundial de Clubes, cerca de 545 milhões de euros anuais, equivalente a R$ 3,47 bilhões na cotação atualizada. Do outro lado, o Fluminense obteve R$ 865 milhões de receita anual em 2024, valor recorde na história do clube.