NOVA JERSEY (EUA) — O duelo entre Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes será especial por tudo que está em jogo. O vencedor do duelo vai disputar a primeira decisão do torneio da Fifa que ganhou novo formato em 2025. Para Thiago Silva, o confronto terá um grau ainda maior de importância pelo o que os dois clubes representam em sua carreira.

Antes de retornar para o Fluminense, um de seus primeiros clubes da carreira, Thiago Silva fez história pelo Chelsea. O zagueiro conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes em 2022. Com a passagem recente pelo time inglês, Thiago revelou que usa seu conhecimento para ajudar Renato Gaúcho para preparar o Tricolor para o duelo decisivo na Copa do Mundo de Clubes.

Thiago Silva foi capitão do Chelsea (Foto: Ina Fassbender / AFP)

— Procurando ajudar a comissão técnica em uns detalhes interessantes. Eu tive pouco tempo atrás em Londres e aí fui aos treinos. É claro que a gente não pode abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, acho que isso é o mais importante. Eu não conheço tanto o Maresca, mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles, alguns bem próximos de mim. Eu fico feliz com esse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação — revelou.

A amizade de Thiago Silva com atletas do elenco do Chelsea é mundialmente conhecida. Nesta semana, o lateral-esquerdo Cucurella revelou que trocou mensagens com o zagueiro brasileiro para falar sobre o jogo desta terça-feira.

Thiago Silva pelo Chelsea

Thiago Silva chegou ao Chelsea a custo zero após deixar o PSG em 2020. Inicialmente, o jogador assinou com o clube inglês por uma temporada, com opção de prorrogação do contrato por mais um ano. O zagueiro chegou aos Blues desacreditado e sem muita expectativa pelo lado da imprensa e da torcida.

Em pouco tempo, Thiago se tornou titular e um pilar defensivo para o Chelsea. Aos 37 anos, ele foi fundamental na conquista da Champions League de 2020/21, título que ainda não havia conquistado em sua vitoriosa carreira.

Thiago deixou o Chelsea em 2024 e retornou para o Fluminense. Ao todo, o zagueiro disputou 156 jogos, marcou nove gols e conquistou três títulos pelo clube inglês.