NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense chegou às semifinais do Mundial de Clubes e pôs fim à longa distância percorrida ao longo da competição. Isso acontece porque a decisão do torneio será disputada na mesma cidade e estádio do jogo da semifinal contra o Chelsea, da Inglaterra, que acontece na terça-feira (8).

Se o Tricolor se classificar para a grande decisão, que será disputada no domingo (13), o time permanecerá em Nova York para decidir o título no MetLife Stadium. Contando a viagem do Brasil para os Estados Unidos e os seis jogos disputados no Mundial de Clubes até o momento, o Fluminense percorreu 15.626,09 quilômetros. O número supera o diâmetro do planeta Terra, que tem 12.756 quilômetros.

A distância entre o Rio de Janeiro e Colúmbia, cidade da Carolina do Sul, onde o time se preparou durante o Mundial, é de 7.486,17 quilômetros. Isso significa que mais da metade da distância percorrida pelo Fluminense devido à competição foi em território estadunidense.

Mapa do trajeto que o Fluminense percorreu nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes

Confira o trajeto do Fluminense no Mundial

A logística da Fifa é o que explica a grande quantidade de viagens que o Tricolor fez nos Estados Unidos. A entidade organizadora do Mundial definiu, em conjunto com os clubes, onde cada equipe ficaria hospedada. O Fluminense tinha a garantia de disputar três jogos pela fase de grupos da competição, dois em Nova York e um em Miami.

Em todos os casos, o time retornou para a sede na Carolina do Sul após os jogos e percorreu 5.752,38 quilômetros durante a fase de grupos. No mata-mata, o Flu deixou para trás sua cidade-sede e por isso viajou menos do que na parte inicial da competição.

Outro fator que contribuiu para isso foi a proximidade de Colúmbia para a Charlotte, na Carolina do Norte, de modo que a delegação viajou de ônibus para disputar o jogo com a Inter de Milão pelas oitavas de final. Nas quartas, o time voou para Orlando, e, após a vitória sobre o Al-Hilal, decolou rumo à Nova York. No total, o Tricolor percorreu 2387,54 quilômetros ao longo do mata-mata.

Quilometragem durante a competição