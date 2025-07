Nonato revela bastidores de Thiago Silva no Fluminense: ‘Nosso porta-voz’

NOVA JERSEY (EUA) — O confronto entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, promoverá o reencontro de Thiago Silva com seu ex-clube. Em entrevista na véspera do jogo, o meio-campista Nonato contou os bastidores com o capitão tricolor e destacou a liderança do Monstro com o elenco.

Para Nonato, o zagueiro é um elo entre o campo e o treinador, sendo peça fundamental taticamente e mentalmente. Nas últimas semanas, Thiago Silva viralizou durante o jogo contra a Inter de Milão ao passar orientações para o time do Fluminense acertar a marcação contra os italianos e ajudar na classificação da equipe de Renato Gaúcho.

— O Thiago (Silva) deve conhecer vários jogadores lá do Chelsea, inclusive falou de alguns quando tivemos uma conversa. Ele é um cara determinante. Não só contra o Chelsea, mas em qualquer outro confronto. Ele é o nosso porta-voz em campo como capitão, é o elo entre o campo e o treinador. Ele vem nos ajudando e dando várias dicas… É até um pouco chato (risos), brinco com ele. Mas ele ajuda demais e isso não tem o que dizer. Ele sempre está nos orientando, até porque ele está de frente para o jogo, por jogar atrás e consegue ver coisas que a gente, que joga mais a frente olhando de costas, não vê. Falando um pouco além das quatro linhas, ele ajuda muito nos bastidores. Compra muito a nossa briga e é nosso porta-voz, dá tranquilidade e confiança para o elenco. É fora de série — disse Nonato.

Nonato fala de Thiago Silva na zona mista antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Thiago Silva no Chelsea

Thiago Silva chegou à Inglaterra na temporada seguinte em que disputou a primeira final da Champions League com o PSG e terminou derrotado pelo Bayern de Munique. Já no Chelsea, o zagueiro foi fundamental na conquista da Orelhuda diante do rival Manchester City, fazendo com que seu contrato com os Blues se estendesse por mais três anos, até retornar ao Fluminense.

Números de Thiago Silva pelo Chelsea