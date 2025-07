NOVA JERSEY (EUA) — A Fifa definiu a arbitragem que comandará a semifinal entre Fluminense e Chelsea, pelo Mundial de Clubes. O confronto acontece nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O juiz será o francês François Letexier, que será auxiliado pelos conterrâneos Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. O 4º e 5º árbitros são Iván Barton e David Morán, de El Salvador.

Quem é o juiz de Fluminense e Chelsea

O francês François Letexier foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) como o melhor árbitro do mundo em 2024. Foi o primeiro francês a ganhar o prêmio desde Michel Vautrot, que levou em 1988 e 1989.

Com 36 anos, foi o mais jovem a apitar uma partida da Ligue 1, em 2016, e desde então acumulou vasta experiência no futebol nacional e internacional, sendo sua primeira oportunidade na Copa do Mundo Sub-20 de 2023, na Argentina. Entre as principais competições que participou, são 171 jogos pela Ligue 1, 24 pela Champions League, 19 na Europa League, além da Copa da França, Liga das Nações, Eurocopa e Jogos Olímpicos.

Neste Mundial, já apitou dois jogos. O primeiro foi a vitória do Benfica por 1 a 0 sobre o Bayern de Munique na fase de grupos. Depois o triunfo do Palmeiras sobre o Botafogo pelo mesmo placar, mas nas oitavas de final.

Equipe de arbitragem para Palmeiras x Chelsea

🟨 Árbitro: François Letexier (França)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)

🖥️ VAR: A definir