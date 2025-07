NOVA JERSEY (EUA) — O confronto entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, promoverá o reencontro de Thiago Silva e João Pedro com seus ex-clubes. Ambos formados em Xerém e separados por quase vinte anos, se encontram em momentos distintos da carreira num momento histórico para o clube que os revelou.

Enquanto o zagueiro retornou ao Rio de Janeiro depois de uma passagem vitoriosa nos Blues, o jovem atacante está no início da sua, tendo apenas um jogo pela equipe — a vitória sobre o Palmeiras nas quartas de final. Agora, ficam cara a cara em um duelo coletivo e pessoal.

De promessas à "presentes"

Thiago Silva pelo Chelseas (Foto: Justin Tallis/AFP)

A estreia de um e outro pelo profissional do Fluminense tem uma diferença de 13 anos. Thiago estreou em 2006 e rapidamente se destacou, conquistando o título inédito da Copa do Brasil no ano seguinte e levando o Fluminense à final da Libertadores de 2008. No final do ano, foi vendido para o Milan, onde decolou no futebol europeu antes de ir para o PSG e então para o Chelsea. Em 2024, retornou ao Brasil para reassumir sua lendária camisa 3.

João Pedro, por sua vez, estreou em 2019 e teve uma ascenção tão impressionante quanto. O atacante subiu ao profissional direto do sub-17, em 2019, por chamar a atenção de Fernando Diniz, que estava em sua primeira passagem pelo Tricolor. Contudo, antes mesmo de sua estreia, já estava negociado com o Watford, que lhe abriu as portas do futebol inglês. A negociação foi concretizada em 2018, mas por ser menor de idade, só foi transferido em 2020. Em 2023, passou a jogar pelo Brighton e, há poucos dias vestiu a camisa do Chelsea.

A expectativa sobre o garoto era alta. Fez parte da "Geração dos Sonhos", mesma de Martinelli, André, Luiz Henrique e Marcelo Pitaluga, mas furou a fila e foi promovido ao profissional antes de todos. Logo no primeiro ano, deslanchou em um momento em que o time precisava de um centroavante, já que Pedro (hoje no Flamengo), havia rompido o ligamento do joelho e estava afastado dos campos.

João Pedro comemora seu gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O intervalo de maio a junho de 2019 foi um divisor de águas para o jogador. Pela ida das oitavas da Copa do Brasil, no Maracanã, João Pedro marcou nos acréscimos o gol de empate contra o Cruzeiro, levando a decisão para o Mineirão. Entre as partidas, os times se enfrentaram novamente, mas pelo Brasileirão, e o Tricolor venceu por 4 a 1 com dois gols do atacante. Confiante, João Pedro marcou nos acréscimos, de bicicleta, o gol que levou a decisão do jogo de volta para os pênaltis, mas a vaga ficou com os donos da casa.

Enquanto isso, Thiago Silva disputava sua primeira final de Champions League com o PSG e terminou derrotado pelo Bayern de Munique. Contudo, na temporada seguinte, já no Chelsea, o zagueiro conquistou a competição diante o rival Manchestes City, fazendo com que seu contrato com os Blues se estendesse por mais três anos, até retornar ao Fluminense.

Em julho de 2025, por obra do destino, o Flu chegou a uma semifinal improvável de Mundial de Clubes com seu capitão de volta ao time para enfrentar não só o clube onde é ídolo, mas terá que marcar um centroavante formado na mesma escola que ele. Um duelo em que apenas um pode sair vitorioso, seja no embate individual, seja no coletivo.

Números de Thiago Silva e João pedro por seus ex-clubes

Thiago Silva pelo Chelsea:

155 jogos (140 titular) 9 gols 4 assistências 93% acerto no passe 62% acerto no passe longo 5.5 bolas recuperadas por jogo 3.6 cortes por jogo 1.1 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 70% eficiência nos duelos aéreos 0.4 faltas por jogo

João Pedro pelo Fluminense:

37 jogos (21 titular) 10 gols 2 assistências 175 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 0.2 grandes chances criadas por jogo 1.5 dribles certos por jogo 43% eficiência nos duelos 1.2 faltas sofridas por jogo

*Dados do Sofascore