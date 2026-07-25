Melhores momentos: veja destaques da virada do Brasil sobre a Itália na VNL Seleção feminina superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal da Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou a atual campeã mundial, a Itália, de virada e está na final da Liga das Nações. Por causa do fuso horário, a partida aconteceu na madrugada deste sábado (25), o que pode não ter sido fácil de acompanhar direto do Brasil. Se você não conseguiu assistir ao vivo, não se preocupe, o Lance! separou alguns lances de destaque que bombaram nas redes sociais.

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Para garantir a vaga na final, o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

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Veja os lances da vitória do Brasil na VNL

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino

Destaques da partida

Ana Cristina foi a maior pontuadora do confronto, com 23 pontos. Pelo lado do Brasil, também se destacaram Julia Bergmann e Rosamaria, com 15 acertos cada. A Itália teve como maior pontuadora a oposta Egonu e a ponteira Nervini, com 16 pontos cada.

Próximos compromissos

O Brasil aguarda o vencedor do jogo entre Turquia e China para conhecer o adversário na grande final da Liga das Nações, que será realizada neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília). Antes, às 4h30, a Itália volta à quadra para a disputa de terceiro lugar.

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Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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