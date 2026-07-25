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Após quatro vices, Brasil busca ouro inédito na VNL

Seleção tenta conquistar o primeiro título de sua história neste domingo (26)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 09:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)
Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

O Brasil está novamente na decisão da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). Neste sábado (25), a seleção comandada por José Roberto Guimarães superou a Itália na semifinal e garantiu vaga na final da competição. Agora, as brasileiras terão a oportunidade de conquistar um título inédito na história do torneio. A decisão será disputada neste domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China. O adversário será o vencedor da outra semifinal, entre Turquia e China.

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Brasil tenta acabar com sequência de vice-campeonatos

Desde a criação da Liga das Nações, em 2018, o Brasil figura entre as principais potências da competição, mas ainda não conseguiu levantar a taça. Antes da campanha de 2026, a seleção havia chegado à final em quatro oportunidades e terminou com a medalha de prata em todas elas.

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O primeiro vice veio em 2019. Em uma decisão equilibrada, as brasileiras foram superadas pelos Estados Unidos por 3 sets a 2. Dois anos depois, em 2021, novamente os Estados Unidos impediram o título brasileiro ao vencerem a final por 3 sets a 1.

Em 2022, foi a vez da Itália derrotar o Brasil por 3 sets a 0 e conquistar seu primeiro título da competição. Três anos depois, em 2025, as italianas voltaram a superar a seleção brasileira na decisão, desta vez por 3 sets a 1, ficando com o bicampeonato.

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Seleção feminina de vôlei conquista prata na VNL feminina (Foto: Volleyball World)
Brasil conquista prata na VNL feminina (Foto: Volleyball World)<br>

Campanhas sem medalha também marcaram a trajetória

Além dos quatro vice-campeonatos, o Brasil ficou próximo do pódio em outras duas oportunidades. Na edição inaugural, em 2018, terminou na quarta colocação após perder a disputa do bronze para a China. Em 2023, a seleção foi eliminada nas quartas de final e encerrou a participação na quinta colocação. Já em 2024, voltou a alcançar a fase decisiva, mas acabou derrotada pela Polônia na disputa pela medalha de bronze, encerrando a competição em quarto lugar.

Histórico do Brasil na VNL feminina

  1. 2018 – 4º lugar (derrota para a China na disputa do bronze)
  2. 2019 – 🥈 Vice-campeão (Estados Unidos 3 x 2 Brasil)
  3. 2020 – Competição cancelada por causa da pandemia
  4. 2021 – 🥈 Vice-campeão (Estados Unidos 3 x 1 Brasil)
  5. 2022 – 🥈 Vice-campeão (Itália 3 x 0 Brasil)
  6. 2023 – 5º lugar (eliminação nas quartas de final)
  7. 2024 – 4º lugar (derrota para a Polônia na disputa do bronze)
  8. 2025 – 🥈 Vice-campeão (Itália 3 x 1 Brasil)

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