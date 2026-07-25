Turquia vence China e pega o Brasil na final da Liga das Nações Liderada por Melissa Vargas, seleção turca busca o bi neste domingo (26)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei já conhece seu adversário na final da Liga das Nações. Neste sábado (25), a Turquia derrotou a China por 3 sets a 0 pela semifinal, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20, e confirmou a decisão inédita. A partida será disputada neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília).

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Quarta colocada da fase classificatória, a seleção turca chegou às semifinais após vencer o Canadá por 3 sets a 1. Já a China terminou a primeira fase em nono lugar, fora da zona de classificação, mas garantiu a sequência na competição como país-sede do mata-mata, em Macau. Nas quartas, a equipe anfitriã eliminou os Estados Unidos no tie-break.

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Assim, a Turquia fez valer o favoritismo diante das donas da casa e venceu em sets diretos. Com 23 pontos, a oposta Melissa Vargas foi a maior pontuadora da partida, seguida pela companheira de time, Ilkin Aydin, e pela chinesa Zhuang. Ambas as jogadoras fizeram 15 pontos.

Campeã em 2023, a Turquia busca o bicampeonato na sua terceira final. Por outro lado, o Brasil joga pelo título inédito em sua quinta decisão.

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A China também volta à quadra neste domingo (26), para a disputa de terceiro lugar da VNL, contra a Itália. A partida está marcada para as 4h30 (de Brasília).

Bloqueio da Turquia, com Vargas e Guhnes, na semifinal da VNL contra a China (Foto: Volleyball World)

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A Seleção feminina de vôlei está na final da Liga das Nações! Neste sábado (25), o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

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