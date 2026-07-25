Ana Cristina exalta superação do Brasil na VNL: 'Muitas dores' A ponteira foi a maior pontuadora da partida, com 23 pontos

A Seleção Brasileira Feminina não chegou à semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em suas melhores condições. Com desfalques importantes e jogadoras convivendo com dores após uma competição longa e desgastante, o time precisou encontrar forças para superar a Itália neste sábado (25). E encontrou. Depois de uma batalha de cinco sets, o Brasil venceu por 3 a 2 e garantiu vaga na decisão.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Maior pontuadora brasileira na partida, com 23 pontos, Ana Cristina foi uma das protagonistas da classificação. Depois do jogo, a ponteira destacou o esforço coletivo para superar as dificuldades físicas e chegar à quinta final da história do país na competição.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz, estou muito orgulhosa das meninas. Nunca é fácil jogar contra a Itália, muito menos em uma semifinal. E nas condições em que a gente está, né? O campeonato é muito longo, é muito desgastante. Muitas meninas com muitas dores, a gente tem que superar tudo isso. Porque a gente tem um objetivo em comum e a gente quer chegar lá. E, graças a Deus, hoje a gente se classificou para mais uma final. E estou muito feliz — disse Ana Cristina, em entrevista ao "SporTV".

A classificação, de fato, esteve longe de ser simples. O Brasil saiu atrás no placar, conseguiu virar o confronto no terceiro set, mas viu a Itália reagir e forçar o tie-break. Na parcial decisiva, porém, a Seleção voltou a mostrar força e fechou o jogo em 15 a 12.

continua após a publicidade

Ana Cristina terminou o confronto com 23 pontos, enquanto Julia Bergmann e Rosamaria contribuíram com 15 acertos cada. Do outro lado, Egonu e Nervini foram as maiores pontuadoras da Itália, com 16 pontos cada.

Brasil busca título inédito

Com a vitória, o Brasil alcançou a quinta final de sua história na Liga das Nações. A Seleção ainda aguarda o vencedor do confronto entre Turquia e China para conhecer seu adversário na decisão, marcada para este domingo (26), às 8h30 (de Brasília), em Macau.

continua após a publicidade

Depois de superar a Itália em uma partida marcada pelo desgaste e pelas dificuldades físicas, o Brasil terá mais um desafio pela frente. A Seleção busca transformar a superação destacada por Ana Cristina em seu primeiro título da Liga das Nações.

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino

Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.