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Ana Cristina exalta superação do Brasil na VNL: 'Muitas dores'

A ponteira foi a maior pontuadora da partida, com 23 pontos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 10:18
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Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026
Ana Cristina foi a maior pontuadora de Brasil x Japão pelas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira Feminina não chegou à semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em suas melhores condições. Com desfalques importantes e jogadoras convivendo com dores após uma competição longa e desgastante, o time precisou encontrar forças para superar a Itália neste sábado (25). E encontrou. Depois de uma batalha de cinco sets, o Brasil venceu por 3 a 2 e garantiu vaga na decisão.

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Maior pontuadora brasileira na partida, com 23 pontos, Ana Cristina foi uma das protagonistas da classificação. Depois do jogo, a ponteira destacou o esforço coletivo para superar as dificuldades físicas e chegar à quinta final da história do país na competição.

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— Estou muito feliz, estou muito orgulhosa das meninas. Nunca é fácil jogar contra a Itália, muito menos em uma semifinal. E nas condições em que a gente está, né? O campeonato é muito longo, é muito desgastante. Muitas meninas com muitas dores, a gente tem que superar tudo isso. Porque a gente tem um objetivo em comum e a gente quer chegar lá. E, graças a Deus, hoje a gente se classificou para mais uma final. E estou muito feliz — disse Ana Cristina, em entrevista ao "SporTV".

A classificação, de fato, esteve longe de ser simples. O Brasil saiu atrás no placar, conseguiu virar o confronto no terceiro set, mas viu a Itália reagir e forçar o tie-break. Na parcial decisiva, porém, a Seleção voltou a mostrar força e fechou o jogo em 15 a 12.

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Ana Cristina terminou o confronto com 23 pontos, enquanto Julia Bergmann e Rosamaria contribuíram com 15 acertos cada. Do outro lado, Egonu e Nervini foram as maiores pontuadoras da Itália, com 16 pontos cada.

Brasil busca título inédito

Com a vitória, o Brasil alcançou a quinta final de sua história na Liga das Nações. A Seleção ainda aguarda o vencedor do confronto entre Turquia e China para conhecer seu adversário na decisão, marcada para este domingo (26), às 8h30 (de Brasília), em Macau.

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Depois de superar a Itália em uma partida marcada pelo desgaste e pelas dificuldades físicas, o Brasil terá mais um desafio pela frente. A Seleção busca transformar a superação destacada por Ana Cristina em seu primeiro título da Liga das Nações.

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino

Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações
Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

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